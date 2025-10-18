Caracas rinde homenaje al "médico de los pobres" antes de su canonización

En la capital venezolana se realizó un emotivo homenaje al doctor José Gregorio Hernández, conocido como el "médico de los pobres", en vísperas de su canonización este domingo 19 de octubre por el papa León XIV.
Durante el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el presidente Nicolás Maduro anunció que el domingo 19 y lunes 20 de octubre serán declarados días de júbilo nacional para que los ciudadanos celebren este acontecimiento "en una sola oración".
Maduro agradeció al pontífice por elevar a los altares a una figura que, según dijo, "ha sido nuestro santo por más de 70 años".
También destacó que la canonización representa un momento de unión nacional en medio de la "polarización política que atraviesa el país".
La ceremonia, que será presidida por León XIV, seguida de cerca por millones de fieles venezolanos y latinoamericanos.
Que durante décadas han venerado al médico nacido en 1864 y fallecido en 1919 tras ser atropellado en Caracas.
José Gregorio Hernández dedicó su vida a atender gratuitamente a los más necesitados, lo que le valió el apodo de "médico de los pobres".
Beatificado en 2021, su canonización marca un hecho histórico para la Iglesia católica venezolana.
José Gregorio Hernández fue un médico, científico y filántropo venezolano que dedicó su vida a servir a los más necesitados.
Falleció en 1919 en un accidente automovilístico, pero su figura ha permanecido viva en la memoria y devoción popular de Venezuela y América Latina.