  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

La caída del pastor Robert Morris: fundador de megaiglesia y exasesor de Trump, condenado por abuso sexual

Robert Morris abusó por varios años a una niña de 12 años, el pastor y la iglesia intentaron cubrir el delito hasta que se declaró culpable

  • 18 de noviembre de 2025 a las 08:38
La caída del pastor Robert Morris: fundador de megaiglesia y exasesor de Trump, condenado por abuso sexual
1 de 12

Robert Morris, el fundador de una de las iglesias evangélicas más grande de Estados Unidos, y quien fuera el guía espiritual del presidente Donald Trump, pagará una condena de seis meses de cárcel por el abuso de una menor de edad en la década de los 80.

Foto: Instagram/@psrobertmorris.2
La caída del pastor Robert Morris: fundador de megaiglesia y exasesor de Trump, condenado por abuso sexual
2 de 12

Morris nació el 29 de julio en 1961 en Marshall, Texas. Se casó con Debbie Morris y tienen tres hijos.

 Foto: Instagram/@psrobertmorris.2
La caída del pastor Robert Morris: fundador de megaiglesia y exasesor de Trump, condenado por abuso sexual
3 de 12

Morris fundó la iglesia Gateway en el año 2000 en Southlake, Texas, y la convirtió en una de las congregaciones más grandes de Estados Unidos.

Foto: FoxNews.com
La caída del pastor Robert Morris: fundador de megaiglesia y exasesor de Trump, condenado por abuso sexual
4 de 12

Morris tuvo una gran influencia en el mundo cristiano que sus sermones se transmitían a una audiencia global, escribió varios libros que se convirtieron en bestsellers entre los evangélicos.

Foto: Dallas Morning News
La caída del pastor Robert Morris: fundador de megaiglesia y exasesor de Trump, condenado por abuso sexual
5 de 12

El pastor también fue nombrado como asesor espiritual del Donald Trump en 2016. Mantuvo cercanía con el mandatario que incluso su iglesia fue anfitriona de un evento de Trump 2020.

 Foto: Wikipedia
La caída del pastor Robert Morris: fundador de megaiglesia y exasesor de Trump, condenado por abuso sexual
6 de 12

Sin embargo, la gracia de la que tanto predicaba se derrumbó en 2024 cuando una mujer de 55 años, Cindy Clemishire, denunciara a través de un blog especializado en abusos eclesiásticos, The Wartburg Watch, que era su víctima.

 Foto: hachettebookgroup.com
La caída del pastor Robert Morris: fundador de megaiglesia y exasesor de Trump, condenado por abuso sexual
7 de 12

Tras publicarse la historia, Morris se vio obligado a renunciar de su cargo como pastor principal de la iglesia que fundó, pues según relató Clemishire el abuso inició la noche de Navidad de 1982 en Hominy, Oklahoma. En ese momento ella tenía 12 años y llevaba una pijama cuando Morris, que se hospedaba en su casa, la invitó a su habitación y la tocó de manera inapropiada.

Foto: Captura de pantalla
La caída del pastor Robert Morris: fundador de megaiglesia y exasesor de Trump, condenado por abuso sexual
8 de 12

Según contó la joven, Morris le dijo: "Nunca le cuentes a nadie sobre esto". Relató que ese fue el comienzo de varios encuentros abusivos que se extendieron por años.

 Foto: Captura de pantalla/CBS Texas News
La caída del pastor Robert Morris: fundador de megaiglesia y exasesor de Trump, condenado por abuso sexual
9 de 12

Clemishire contó a sus padres y a los líderes de la iglesia sobre los abusos en 1987, pero nadie llamó a la policía y en su lugar, el pastor fue sometido a un "proceso de restauración" antes de regresar a la iglesia.

Foto: Osage County Jail
La caída del pastor Robert Morris: fundador de megaiglesia y exasesor de Trump, condenado por abuso sexual
10 de 12

La iglesia intentó llegar a un acuerdo con la joven si ella firmaba un acuerdo de confidencialidad a cambio de 25 mil dólares. En 2007, un abogado del pastor Morris sugirió que Clemishire era la responsable del "comportamiento inapropiado".

Foto: Captura de pantalla/CBS News Texas
La caída del pastor Robert Morris: fundador de megaiglesia y exasesor de Trump, condenado por abuso sexual
11 de 12

La fiscalía de Oklahoma reactivó el caso por una antigua ley estatal que pausa el estatuto de limitaciones cuando el acusado abandona el estado, lo que permitió procesar a Morris a pesar de las décadas transcurridas.

 Foto: Captura de pantalla/CBS News Texas
La caída del pastor Robert Morris: fundador de megaiglesia y exasesor de Trump, condenado por abuso sexual
12 de 12

Morris, de 64 años, se declaró culpable en octubre pasado de abusar sexualmente de Clemishire y recibió una condena suspendida de 10 años, con la condición de cumplir seis meses de prisión y una restitución de 250,000 dólares.

 Foto: Amazon
Cargar más fotos