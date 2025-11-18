La caída del pastor Robert Morris: fundador de megaiglesia y exasesor de Trump, condenado por abuso sexual

Robert Morris, el fundador de una de las iglesias evangélicas más grande de Estados Unidos, y quien fuera el guía espiritual del presidente Donald Trump, pagará una condena de seis meses de cárcel por el abuso de una menor de edad en la década de los 80.
Morris nació el 29 de julio en 1961 en Marshall, Texas. Se casó con Debbie Morris y tienen tres hijos.
Morris fundó la iglesia Gateway en el año 2000 en Southlake, Texas, y la convirtió en una de las congregaciones más grandes de Estados Unidos.
Morris tuvo una gran influencia en el mundo cristiano que sus sermones se transmitían a una audiencia global, escribió varios libros que se convirtieron en bestsellers entre los evangélicos.
El pastor también fue nombrado como asesor espiritual del Donald Trump en 2016. Mantuvo cercanía con el mandatario que incluso su iglesia fue anfitriona de un evento de Trump 2020.
Sin embargo, la gracia de la que tanto predicaba se derrumbó en 2024 cuando una mujer de 55 años, Cindy Clemishire, denunciara a través de un blog especializado en abusos eclesiásticos, The Wartburg Watch, que era su víctima.
Tras publicarse la historia, Morris se vio obligado a renunciar de su cargo como pastor principal de la iglesia que fundó, pues según relató Clemishire el abuso inició la noche de Navidad de 1982 en Hominy, Oklahoma. En ese momento ella tenía 12 años y llevaba una pijama cuando Morris, que se hospedaba en su casa, la invitó a su habitación y la tocó de manera inapropiada.
Según contó la joven, Morris le dijo: "Nunca le cuentes a nadie sobre esto". Relató que ese fue el comienzo de varios encuentros abusivos que se extendieron por años.
Clemishire contó a sus padres y a los líderes de la iglesia sobre los abusos en 1987, pero nadie llamó a la policía y en su lugar, el pastor fue sometido a un "proceso de restauración" antes de regresar a la iglesia.
La iglesia intentó llegar a un acuerdo con la joven si ella firmaba un acuerdo de confidencialidad a cambio de 25 mil dólares. En 2007, un abogado del pastor Morris sugirió que Clemishire era la responsable del "comportamiento inapropiado".
La fiscalía de Oklahoma reactivó el caso por una antigua ley estatal que pausa el estatuto de limitaciones cuando el acusado abandona el estado, lo que permitió procesar a Morris a pesar de las décadas transcurridas.
Morris, de 64 años, se declaró culpable en octubre pasado de abusar sexualmente de Clemishire y recibió una condena suspendida de 10 años, con la condición de cumplir seis meses de prisión y una restitución de 250,000 dólares.