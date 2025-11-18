La caída del pastor Robert Morris: fundador de megaiglesia y exasesor de Trump, condenado por abuso sexual

Tras publicarse la historia, Morris se vio obligado a renunciar de su cargo como pastor principal de la iglesia que fundó, pues según relató Clemishire el abuso inició la noche de Navidad de 1982 en Hominy, Oklahoma. En ese momento ella tenía 12 años y llevaba una pijama cuando Morris, que se hospedaba en su casa, la invitó a su habitación y la tocó de manera inapropiada.