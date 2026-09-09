Buscan a una menor, madre de una bebé hallada muerta, en California

El nombre de Sergio Gálvez Pérez ya era conocido para las autoridades. La Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa lo señaló previamente como buscado por varios cargos, entre ellos poner en peligro a un menor y delitos sexuales contra menores que involucran a su propia hija. La misma oficina indicó que existe causa probable para arrestarlo por homicidio y que Diana también es sospechosa por el mismo delito.