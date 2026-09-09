Buscan a una menor, madre de una bebé hallada muerta, en California

En los últimos días, las autoridades de California emitieron una "Alerta Amber", con la finalidad de encontrar a una menor de 14 años que no ha sido vista por alrededor de un mes, desde que desapareció en el condado de Monterrey. ¿El caso está ligado con abuso paterno y la muerte de un recién nacido? Esto se sabe.
Según las autoridades, este caso estaría ligado a una investigación que la Oficina del Sheriff del condado de Monterey lleva adelante por la muerte de una bebé llamada en redes como Angelita. Según las pesquisas, la adolescente sería la madre.
El reporte refiere que el presunto secuestrador de la joven sería su propio padre biológico y también el padre del bebé que murió. Las autoridades lo señalan como sospechoso de secuestro.
La menor fue identificada como Diana Gálvez Ortega, de 14 años. El hombre que la acompaña es Sergio Gálvez Pérez, de 38.
La Patrulla de Carreteras de California (CHP) indicó que ambos fueron vistos por última vez cerca de Constitution Boulevard y East Laurel Drive, en Salinas, alrededor de las 2:00 de la madrugada del 4 de agosto.
Todo apunta a la llamada "bebé Angelita", una recién nacida cuyo cuerpo fue encontrado el 1 de agosto junto a Struve Road. Un examen forense reveló que la niña presentaba signos de lesiones traumáticas al momento de su muerte.
La alerta se activó este domingo gracias a un nuevo hallazgo: un video de vigilancia captó a Diana y a Sergio Gálvez Pérez viajando juntos en un Nissan Altima blanco sin placas. Esa grabación, según la oficina del sheriff, confirmó que los dos permanecen juntos.
Con esa información fresca, la CHP publicó en redes sociales las descripciones físicas de ambos, en un esfuerzo por sumar más ojos a la búsqueda antes de que se pierda el rastro.
El nombre de Sergio Gálvez Pérez ya era conocido para las autoridades. La Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa lo señaló previamente como buscado por varios cargos, entre ellos poner en peligro a un menor y delitos sexuales contra menores que involucran a su propia hija. La misma oficina indicó que existe causa probable para arrestarlo por homicidio y que Diana también es sospechosa por el mismo delito.
"Estas acusaciones son extremadamente graves y constituyen una razón importante por la que localizar a Diana y garantizar su seguridad y bienestar siguen siendo una prioridad", señaló la oficina del sheriff el reciente domingo.
La Fiscalía del Condado de Monterey confirmó en septiembre que presentó cargos penales contra Sergio Gálvez Pérez, acusado de agredir sexualmente a la menor de 14 años.
La alerta ya circula entre los residentes de los condados de Monterey, San Luis Obispo, San Bernardino, Riverside, San Diego, Orange e Imperial. Cualquier persona que vea a Diana, a Sergio Gálvez Pérez o al vehículo sospechoso puede llamar de inmediato al número de emergencias 911.