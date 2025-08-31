Desapareció y fue hallado muerto: caso del pequeño Bryan, hondureño atacado por un caimán en EE UU

El pequeño Bryan Vásquez, un niño hondureño de tan solo 12 años que había desaparecido desde mediados de agosto, fue hallado muerto en Nueva Orleans, Estados Unidos, confirmaron las autoridades locales. Aquí los detalles del caso:
Desde el pasado 14 de agosto, vecinos y rescatistas, incluidos los reconocidos “Topos” de México, se habían unido a la búsqueda del menor, quien no podía hablar, tras una lesión cerebral.
Se conoce que el menor salió de su casa y nunca llegó. Fue reportado como desaparecido y días después fue encontrado en una laguna del barrio de Michoud, en Nueva Orleans, según lo informado por la jefa policial.
La superintendente de la Policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick, declaró que Bryan Vásquez se ahogó tras sufrir un traumatismo causado por un golpe (ataque) de caimán.
La investigación sobre la muerte del niño permanece “sin clasificar”, de acuerdo con Kirkpatrick, quien explicó que las autoridades siguen recabando información para esclarecer lo ocurrido.
La superintendente mencionó que existen antecedentes relacionados con la familia del menor, los cuales forman parte de registros públicos y están siendo revisados como parte de la indagación.
Se reveló que el pequeño Bryan había sufrido una lesión cerebral traumática a manos de su madre cuando era bebé y estaba sujeto a abuso físico "continuo", según un informe de 2021 del Departamento de Servicios para Niños y Familias del estado.
A pesar de que su madre, Hilda Vásquez, describió a Bryan Vásquez, como un menor autista, el informe indicó que su discapacidad se clasificó en un plan educativo individualizado como "lesión cerebral traumática (no accidental)".
En el informe, además, describe a Bryan como "no verbal, no utiliza ninguna forma de comunicación no verbal (en ocasiones atrae a un adulto hacia lo que quiere)".
La Policía de Nueva Orleans confirmó además que se ejecutó una orden judicial para revisar los teléfonos de los padres del niño, con el fin de obtener información relevante para el caso.
Tras el hallazgo del cuerpo, el caso pasó de ser una denuncia de persona desaparecida a un proceso de muerte no clasificada, lo que significa que la investigación continúa abierta.
Aunque un portavoz de la familia compartió imágenes del documento, la policía aclaró que esta acción es un procedimiento estándar y no implica necesariamente actos delictivos por parte de los familiares.