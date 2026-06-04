Lo azotó ocho veces contra el suelo: hombre mató a un bebé en India tras rechazo de la madre

Un hombre identificado como Viraj, también conocido Jitendra, protagonizó un hecho violento que ha sacudido a India y otros países del mundo. Azotó ocho veces contra el piso al pequeño Aarav, un bebé de tan solo seis meses de edad, hasta dejarlo muerto. ¿Por qué lo hizo? A continuación los detalles.
La víctima era hijo de Rati, una mujer que estaba casada con un primo del agresor, quien temporalmente se fue a vivir a la casa de sus padres por motivos de separación conyugal.
De acuerdo con el relato de familiares y el reporte de las autoridades, Viraj tenía una obsesión con la madre del bebé, a quien estaba presionando para que se casara con él.
Ante los reiterados rechazos de Raiti, el individuo llegó a la retorcida conclusión de que el inocente Aarav era el único impedimento para que ella accediera a su propuesta de casamiento.
Con el engaño de que llevaría al niño a comprar lo sustrajo de su entorno familiar. Tras caminar por una estrecha calle comenzó a lanzar al bebé de seis meses contra el suelo, sin ninguna piedad y al menos en ocho ocasiones.
El terrible acto quedó grabado en cámaras. Los testigos manifestaron que la criatura dejó de reaccionar en el segundo impacto contra el pavimento. Luego tiró al niño frente a la casa de la madre.
Aunque fue trasladado hacia de urgencia a un hospital comunitario, el pequeño Aarav no logró sobrevivir ante la brutalidad.
La Policía de Firozabad inició de inmediato un operativo para dar con el paradero del sospechoso. La búsqueda escaló a una persecución que culminó en un enfrentamiento armado: fue el propio Viraj quien abrió fuego contra los agentes, quienes respondieron hiriéndolo en las piernas para reducirlo.
Al momento de su detención, las autoridades le decomisaron un arma de fuego ilegal y varios cartuchos, evidencia que reforzó los cargos en su contra.
El caso ha generado una ola de indignación en la región y a nivel nacional en India y otros países, ya que las imágenes se han vuelto virales en redes sociales.
Las investigaciones continúan para determinar si el agresor actuó solo y establecer la totalidad de los cargos que enfrentará ante la justicia india.
Mientras tanto, la madre del bebé se encuentra devastada, al igual que su familia.