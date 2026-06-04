  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Lo azotó ocho veces contra el suelo: hombre mató a un bebé en India tras rechazo de la madre

Un brutal crimen estremece a la India luego de que un hombre asesinara a golpes al pequeño hijo de la mujer que se negó a aceptar su propuesta de matrimonio

  • Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 14:15
Lo azotó ocho veces contra el suelo: hombre mató a un bebé en India tras rechazo de la madre
1 de 12

Un hombre identificado como Viraj, también conocido Jitendra, protagonizó un hecho violento que ha sacudido a India y otros países del mundo. Azotó ocho veces contra el piso al pequeño Aarav, un bebé de tan solo seis meses de edad, hasta dejarlo muerto. ¿Por qué lo hizo? A continuación los detalles.

 Foto: cortesía redes sociales
Lo azotó ocho veces contra el suelo: hombre mató a un bebé en India tras rechazo de la madre
2 de 12

La víctima era hijo de Rati, una mujer que estaba casada con un primo del agresor, quien temporalmente se fue a vivir a la casa de sus padres por motivos de separación conyugal.

Foto: cortesía redes sociales
Lo azotó ocho veces contra el suelo: hombre mató a un bebé en India tras rechazo de la madre
3 de 12

De acuerdo con el relato de familiares y el reporte de las autoridades, Viraj tenía una obsesión con la madre del bebé, a quien estaba presionando para que se casara con él.

Foto: cortesía redes sociales
Lo azotó ocho veces contra el suelo: hombre mató a un bebé en India tras rechazo de la madre
4 de 12

Ante los reiterados rechazos de Raiti, el individuo llegó a la retorcida conclusión de que el inocente Aarav era el único impedimento para que ella accediera a su propuesta de casamiento.

Foto: cortesía redes sociales
Lo azotó ocho veces contra el suelo: hombre mató a un bebé en India tras rechazo de la madre
5 de 12

Con el engaño de que llevaría al niño a comprar lo sustrajo de su entorno familiar. Tras caminar por una estrecha calle comenzó a lanzar al bebé de seis meses contra el suelo, sin ninguna piedad y al menos en ocho ocasiones.

 Foto: cortesía redes sociales
Lo azotó ocho veces contra el suelo: hombre mató a un bebé en India tras rechazo de la madre
6 de 12

El terrible acto quedó grabado en cámaras. Los testigos manifestaron que la criatura dejó de reaccionar en el segundo impacto contra el pavimento. Luego tiró al niño frente a la casa de la madre.

Foto: cortesía redes sociales
Lo azotó ocho veces contra el suelo: hombre mató a un bebé en India tras rechazo de la madre
7 de 12

Aunque fue trasladado hacia de urgencia a un hospital comunitario, el pequeño Aarav no logró sobrevivir ante la brutalidad.

Foto: cortesía redes sociales
Lo azotó ocho veces contra el suelo: hombre mató a un bebé en India tras rechazo de la madre
8 de 12

La Policía de Firozabad inició de inmediato un operativo para dar con el paradero del sospechoso. La búsqueda escaló a una persecución que culminó en un enfrentamiento armado: fue el propio Viraj quien abrió fuego contra los agentes, quienes respondieron hiriéndolo en las piernas para reducirlo.

 Foto: cortesía redes sociales
Lo azotó ocho veces contra el suelo: hombre mató a un bebé en India tras rechazo de la madre
9 de 12

Al momento de su detención, las autoridades le decomisaron un arma de fuego ilegal y varios cartuchos, evidencia que reforzó los cargos en su contra.

 Foto: cortesía redes sociales
Lo azotó ocho veces contra el suelo: hombre mató a un bebé en India tras rechazo de la madre
10 de 12

El caso ha generado una ola de indignación en la región y a nivel nacional en India y otros países, ya que las imágenes se han vuelto virales en redes sociales.

Foto: cortesía redes sociales
Lo azotó ocho veces contra el suelo: hombre mató a un bebé en India tras rechazo de la madre
11 de 12

Las investigaciones continúan para determinar si el agresor actuó solo y establecer la totalidad de los cargos que enfrentará ante la justicia india.

 Foto: cortesía redes sociales
Lo azotó ocho veces contra el suelo: hombre mató a un bebé en India tras rechazo de la madre
12 de 12

Mientras tanto, la madre del bebé se encuentra devastada, al igual que su familia.

Foto: cortesía redes sociales
Cargar más fotos