Kevin Rodríguez, el joven que murió en una montaña rusa: ¿qué dice su autopsia?

La oficina forense del condado Orange (Florida) informó que ya tienen en sus manos la causa de la muerte de Kevin Rodríguez Zavala. Aquí los detalles sobre este caso que conmocionado a todos

  • 21 de septiembre de 2025 a las 09:53
Finalmente, se reveló la muerte de un hombre tras montar la montaña rusa Stardust Racers en el parque Epic Universe de Universal, que su familia ha identificado como Kevin Rodríguez Zavala. Aquí los detalles de su autopsia.

 Fotos: Cortesía-redes sociales
Joshua Stephany, jefe de la Oficina del Médico Forense del condado de Orange, declaró tras la autopsia que la causa del fallecimiento fueron "múltiples lesiones por impacto contundente" y lo clasificó como un "accidente".

 Foto: EFE
La familia de Rodríguez Zavala, que inició una recolección de fondos para el funeral en Gofundme, señaló en esa plataforma que su pariente perdió trágicamente la vida "en un accidente inesperado".

 Foto: Cortesía
En la petición comparte varias fotos de Rodríguez Zavala en silla de ruedas.

 Foto: Cortesía
"Era el tipo de persona que siempre encontraba tiempo para escuchar, ofrecer consejos atentos y levantar a los demás, incluso cuando enfrentaba sus propios desafíos", detalla su familia.

 Foto: Cortesía
Según la Oficina del Alguacil del condado de Orange, el hombre fue atendido por personal de emergencia y trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto.

 Foto: Cortesía
Universal Orlando informó que la atracción permanecerá cerrada mientras se lleva a cabo la investigación y que está colaborando con las autoridades.

 Foto: Cortesía
Hasta el momento no se han reportado fallas técnicas en la montaña rusa, que abrió al público en mayo y alcanza velocidades de hasta 100 kilómetros por hora (62 millas) en un recorrido de doble pista.

 Foto: Cortesía
La montaña rusa Stardust Racers abrió en mayo junto con el parque Epic Universe. Se trata de una atracción de trenes doble con un recorrido de casi una milla (1,6 kilómetros) con inversiones y un sistema de lanzamiento simultáneo en el que dos trenes "compiten" en paralelo.

 Foto: Cortesía
