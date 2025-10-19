Así sorprendieron a sacerdote con la prometida de feligrés en casa parroquial en Brasil

El sacerdote Luciano Braga Simplício, fue sorprendido junto a la prometida de un feligrés, identificada como Isabel, al interior de una habitación de la casa parroquial de Nova Maringá, un municipio de Mato Grosso, en Brasil, a inicios de la semana. ¿Qué pasará con ellos? A continuación los detalles del escándalo.
Las imágenes quedaron captadas en un video que fue grabado por el propio novio de la joven de 21 años. El clip se volvió viral en redes sociales, ya que se observa cuando el prometido, acompañado de otros hombres, encaran al sacerdote, exigiéndole que abriera la puerta del baño donde se escondía la mujer.
"Abre la puerta, abre la puerta", gritaban alterados mientras el sacerdote tocaba la puerta del baño para que Isabela abriera. Sin embargo, la joven se rehusó y se escondió.
Segundos después el prometido encontró un banquito de madera con el que golpeó el llavín hasta abrir la puerta del baño por completo.
Cuando ingresaron descubrieron a Isabela escondida debajo del lavado del baño. La halaron de un brazo mientras ella intentaba cubrirse la cara para no aparecer en el video.
La involucrada estaba visiblemente nerviosa y llorando por el escándalo que se generó. Según afirman feligreses, la joven está o estaba comprometida con un joven miembro de la parroquia.
Tras la difusión del video en redes sociales, se generó una ola de comentarios en los cuales se cuestiona la conducta del sacerdote y de la mujer.
Sin embargo, el sacerdote señalado manifestó que no mantiene ningún vínculo personal con la joven y que solo le permitió usar una habitación para ducharse y cambiarse de ropa.
En cambio, la joven de 21 años, presentó una denuncia por la difusión no autorizada del video, que fue grabado por su prometido sin su consentimiento.
Por su parte, la Diócesis de Diamantino confirmó que abrió una investigación canónica para establecer los hechos y determinar si hubo o no violación de celibato por parte del religioso.
Expertos en Derecho Canónico indican que, si se confirma la falta, el caso podría ser elevado al Vaticano, específicamente a la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Mientras se analiza el caso, el sacerdote no podrá presidir misas ni administrar sacramentos, según informaron fuentes de la iglesia. Por su parte, los feligreses están a la expectativa del hecho que ha causado revuelo a nivel nacional e internacional.