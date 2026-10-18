Así quedó el Ayuntamiento de Limoges tras el incendio provocado durante protestas

"Lo que ocurrió ayer es inadmisible porque la Gendarmería luchó con mucha tenacidad, pero no contaba con los medios necesarios", censuró. El alcalde de Limoges no dudó sobre la voluntad de los violentos: "Había una intención manifiesta y premeditada: incendiar el Ayuntamiento. Las personas que se encontraban dentro temieron por sus vidas, se profirieron amenazas de muerte contra los funcionarios públicos".