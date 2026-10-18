Así fue la mortal caída de un aviador de EE UU en exhibición de rapel antes del UTSA-Navy

Un aviador estadounidense perdió la vida trágicamente la noche del sábado 17 de octubre mientras realizaba una exhibición de rapel, un descenso de rutina para una noche de homenaje previo al partido de fútbol americano entre la Universidad de Texas de San Antonio (UTSA) y la Navy en el estadio de Alamodome, en Texas. ¿Cómo ocurrió la tragedia? A continuación, los detalles.
Todo ocurrió al filo de las 7:00 de la noche, en la jornada con la que UTSA rinde tributo a militares y veteranos cada año. Del otro lado estaba Navy, su rival de juego del día.
El plan del evento era que los cuatro aviadores bajaran desde las vigas del estadio hasta el césped unos 15 minutos antes de que el juego iniciara.
Según el reporte preliminar, las cuerdas colgaban a unos 160 pies, casi 49 metros, del campo.
Según datos compartidos por el Express-News, cuando el aviador, cuya identidad no ha sido revelada, iba a mitad del trayecto, "empezó a resbalar por la cuerda sin control".
Desafortunadamente, terminó impactando del golpe en el suelo. Testigos manifestaron que, cuando se percataron de la tragedia, la banda de guerra calló y el público también se enmudeció.
Adrian Corey, que grabó la escena, manifestó que se notó que algo andaba mal cuando el aviador empezó a bajar demasiado rápido.
Tras los segundos de silencio, la reacción en el campo se volvió inmediata. Personal de la UTSA formó un semicírculo para dar privacidad mientras los médicos asistían al aviador. Después fue retirado del estadio en camilla.
Bomberos de San Antonio lo trasladaron como paciente de prioridad 1, una clasificación reservada para personas con riesgo de muerte.
A pesar de que fue movilizado rápidamente hacia un hospital, el aviador no pudo resistir las lesiones y perdió la vida. Su deceso fue confirmado este domingo 18 de octubre por la Base Aérea de Nellis.
Tanto los equipos como el público en las gradas resultaron impactados ante el trágico momento. Sin embargo, el juego tuvo que continuar. UTSA ganó 38-34 ante 23,297 espectadores.
La universidad expresó su tristeza, se solidarizó con el aviador, su familia y sus compañeros, y habilitó servicios de bienestar para estudiantes y empleados. La alcaldesa Gina Ortiz Jones y la American Conference también lamentaron el fallecimiento. De momento, las autoridades dieron a conocer que se realiza una investigación del incidente en el que falleció el aviador.