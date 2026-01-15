  1. Inicio
Así fue la llegada de María Corina a la Casa Blanca para reunión privada con Trump

Hasta el momento se desconoce cuáles serán los temas a tratar entre María Corina Machada y el presidente Trump durante su almuerzo privado

  • Actualizado: 15 de enero de 2026 a las 11:57
Vestida completamente de blanco y con una sonrisa en su rostro, arribó este jueves la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado a la Casa Blanca para sostener un almuerzo en privado con el mandatario Donald Trump.

El primer encuentro entre Machado y Trump se realizará en el comedor privado de la residencia presidencial y se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso para la prensa.

Machado entró a la residencia ejecutiva estadounidense por una puerta lateral en lugar de por la entrada principal, reservada a jefes de Estado y altos dignatarios.

Machado fue interrogada por los medios de comunicación a las afueras de la Casa Blanca pero la líder opositora de Venezuela decidió guardar silencio.

La reunión entre Machado y Trump se da un día después de que el mandatario estadounidense sostuviera una platica con la presidenta encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez, a quien el empresario calificó de "fantástica".

Se desconoce cuáles serán los temas a tratar durante la reunión privada o si se darán a conocer los puntos que se abordaron.

Hace semanas circuló que Machado habría perdido el respaldo del estadounidense por aceptar el Nobel al que el presidente ha aspirado abiertamente, la política venezolana ha manifestado públicamente su deseo de compartir el prestigioso galardón con Trump, pero el Comité del Nobel no se lo permitió.

Además de Trump, la dirigente opositora también mantendrá reuniones con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con legisladores republicanos.

