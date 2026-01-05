Así despiden a doña Rosa González, anciana de 80 años que murió en la captura de Maduro

En una ceremonia íntima, una docena de personas despidieron este lunes a Rosa Elena González, de 80 años, residente del estado La Guaira, cercano a Caracas, y una de los civiles fallecidos durante los ataques de fuerzas estadounidenses en el país suramericano, en el cual fueron capturados el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.