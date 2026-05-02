Asesino se ríe al confesar que mató a su novia y a su hijo de 11 años en Nueva York

Un hombre se declaró culpable del asesinato de su propio hijo y de su pareja sentimental y se rió al hacerlo. Este es un crimen que ha causado indignación y dolor tanto en la comunidad como a nivel nacional.
Los hechos se remontan al 17 de marzo de 2025, cuando Huff atacó a tiros a su hijo, Jeremiah Huff, de apenas 11 años, y a su novia, Yeraldith Tschudy, de 32 años, en un acto de violencia extrema que terminó con la vida de ambos.
De acuerdo con las autoridades, el menor recibió un disparo en la cabeza que le provocó la muerte. Sin embargo, en medio de la tragedia, el niño logró realizar una llamada a su madre, expareja del agresor, quien escuchó en tiempo real los últimos momentos de vida de su hijo mientras contactaba al servicio de emergencias 911.
La mujer, devastada, fue testigo auditivo de la brutal agresión, una experiencia que el fiscal describió como un trauma imposible de superar. Este detalle marcó profundamente el caso, generando aún más consternación por la crueldad de los hechos.
Por su parte, Tschudy fue atacada con múltiples disparos, en tal cantidad que las autoridades tuvieron inicialmente dificultades para identificar su cuerpo. La víctima era trabajadora social y dedicaba su vida a ayudar a personas con problemas de salud mental y adicciones.
Según testimonios recogidos posteriormente, Tschudy era madre de dos hijos y era reconocida por su compromiso con la comunidad. Su vocación por ayudar, especialmente a niños, fue destacada en diversos homenajes tras su muerte.
El ataque no terminó allí. Huff también intentó asesinar a su padrastro, Charles O'Donnel, apuntándole con un arma de fuego. Sin embargo, el arma falló, lo que permitió que el hombre sobreviviera al intento de homicidio.
El caso avanzó hasta los tribunales del condado de Onondaga, donde el acusado finalmente se declaró culpable de dos cargos de asesinato el 28 de abril de 2025. La confirmación fue realizada por el asistente del fiscal Robert Moran.
Durante su comparecencia, Huff mostró una actitud que generó indignación: sonrió y se rió mientras el juez leía los cargos en su contra. Incluso, cuando fue cuestionado por su comportamiento, respondió que una “broma” le había venido a la mente, evidenciando una frialdad que impactó a los presentes.
El caso continúa siendo recordado como un ejemplo extremo de violencia intrafamiliar y de la crudeza de ciertos crímenes, dejando tras de sí una familia destruida, una comunidad en luto y muchas preguntas sobre las circunstancias que llevaron a un desenlace tan trágico.