Asesinó brutalmente a su compañera e intentó fugarse de la cárcel: los crímenes de Christa Pike

Christa Pike fue sentenciada a pena de muerte y será ejecutada en septiembre de 2026. Su asesinato perpetrado contra su compañera de secundaria es conocido, pero no fue el único delito que cometió. Conozca su historial criminal a continuación.
Christa Gail Pike protagonizó uno de los crímenes más brutales en Knoxville, Tennessee, cuando a sus 18 años mató a la joven Colleen Slemmer. Ambas eran estudiantes del Knoxville Job Corps.
Christa Pike sentía miedo de que Colleen Slammer le "robara" su novio Tadaryl Shipp, con quien practicaba satanismo. Pike al ver como una "amenaza" a Slammer, planeó junto a su novio Tadaryl y con una amiga llamada Shadolla Peterson el macabro asesinato el 12 de enero de 1995.
Christa Pike, su novio y su amiga se mostraron amistosos con Slammer, invitándola a caminar hacia un molino abandonado. Al estar muy retirados, los tres muchachos increparon a su víctima, siendo Christa la primera en atacar al apuñalarla en su estómago con un cuchillo que llevaba oculto.
Por un lapso aproximado de 40 minutos, Christa Pike y los otros dos muchachos hirieron una y otra vez a Colleen Slammer con sus armas blancas y la golpeaban a pesar de las suplicas.
Los tres sádicos jóvenes con sus cuchillos marcaron pentagramas en el pecho y frente de Colleen Slammer. Christa tomó un pedazo de concreto del suelo para golpear a su víctima en el cráneo hasta cansarse. Como trofeo, conservó un trozo del cráneo de Slammer.
Christa Pike fue arrestada el 14 de enero de 1995 y el 30 de marzo de 1996 fue declarada culpable por asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Se le dictó la pena de muerte y 25 años de reclusión carcelaria.
A pesar de estar en la cárcel, esto no evitó que estuviera a punto de matar a otra persona. El 24 de agosto de 2001, intentó asesinar a la reclusa Patricia Jones, estrangulándola con un cordón de zapato.
Por este segundo acto, Christa Pike fue condenada a 25 años más de prisión por intento de asesinato en primer grado.
A pesar de sumar ya varios años de cárcel como castigo y estar sentenciada a morir, Christa Pike no daba todo por perdido e intentó fugarse de la penitenciaría.
En marzo de 2012, Christa Pike contó con el apoyo de un guardia carcelario llamado Justin Heflin y de Donald Kohut, un entrenador personal a quien conoció por medio de cartas en 2011 y para julio de ese año, la conoció en persona, visitándola en la penitenciaría.
Donald Kohut le habló a Christa Pike sobre su plan para liberarla de la cárcel, por lo que necesitarían ayuda de Heflin, a quien convencerían con sobornos y regalos.
Sin embargo, las autoridades penitenciarias interceptaron una de las comunicaciones escritas entre Pike y Kohut. El Departamento de Correccional de Tennessee y el FBI iniciaron las indagaciones y frustraron el plan de escape.
Desde que Christa Pike fue sentenciada a muerte en 1996, su defensa a interpuesto recursos de apelación y otras figuras legales para frenar su destino, pero fueron desestimadas y después de dos siglos, será la primera mujer ejecutada en Estados Unidos.