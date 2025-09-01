Asesinan a influencer junto a su esposo y dos hijos en Guadalajara, Jalisco

La tiktoker Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en redes sociales como Esmeralda FG, fue asesinada junto a su esposo y sus dos hijos en Guadalajara, Jalisco.
El hallazgo de los cuerpos ocurrió el pasado 22 de agosto dentro de una camioneta pick up abandonada en la colonia San Andrés.
Las víctimas fueron identificadas como Esmeralda Ferrer, de 32 años; su esposo, de 36; una menor de 7 años y un adolescente de 13 años.
De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, todos eran originarios de Michoacán. El padre de los menores y esposo de Esmeralda se dedicaba a la compra-venta de vehículos y a la producción de jitomate.
El 25 de agosto, los restos fueron entregados a los familiares tras acudir al Servicio Médico Forense.
Entre las investigaciones realizadas, la fiscalía realizó un cateo en un taller mecánico.
En el lugar, se presume que la camioneta estuvo antes de ser abandonada, localizando indicios de balística y rastros hemáticos (manchas o patrones de sangre que quedan en una escena).
Según Alfonso Gutiérrez, vicefiscal ejecutivo de Investigación Criminal, la principal línea de investigación apunta a que el crimen podría estar relacionado con las actividades de su esposo y no directamente con Esmeralda Ferrer.
Durante los primeros días de las pesquisas, tres trabajadores del taller mecánico fueron detenidos, pero liberados ante la falta de pruebas.
Posteriormente, dos de ellos fueron interceptados por un comando armado tras salir de la Fiscalía y fueron privados de la libertad.
Hasta el momento se desconocen más detalles sobre su paradero.
Esmeralda Ferrer inició su carrera en redes sociales en abril de 2020, compartiendo videos de su vida familiar, viajes, ropa de marca y automóviles de lujo.
En algunos contenidos, también hacía alusión a su entorno personal y, en ocasiones, al mundo del narcotráfico, mencionando de manera indirecta la relación con su esposo.
La Fiscalía de Jalisco mantiene abierta la investigación para esclarecer los detalles de la ejecución múltiple, así como la desaparición de los testigos vinculados al caso.