Así lucía el mercado San Miguelito de El Salvador antes de su reconstrucción

El 22 de septiembre de 2021, el mercado San Miguelito, como se conocía antes, se destruyó casi en su totalidad luego de un voraz incendio que destruyó su infraestructura.
Según los informes, el incendio inició por un cortocircuito, que obligó a desalojar a los 1,152 puestos de venta que albergaba el famoso mercado salvadoreño.
Por el voraz fuego, muchos locatarios se instalaron a las afueras de lo que era el mercado para continuar vendiendo sus productos. Algunos se endeudaron para reconstruir sus inventarios y adaptarse a las nuevas condiciones.
Desde 2022, el alcalde de San Salvador, Mario Durán, dijo que el mercado sería innovador y que no sería el mismo "cajón". Se esperaba que la obra se inaugurara en 2024, pero fue hasta 2025.
Según el gobierno, el Mercado San Miguelito estuvo en condiciones precarias y desordenadas durante décadas.
El mercado San Miguelito es uno de los mercados más importantes del país y en 2022 quedó reducido a cenizas por el incendio.
Casi cuatro años después, el gobierno de Nayib Bukele inauguró el famoso mercado salvadoreño. La nueva edificación tuvo un costo de 34 millones de dólares.
El nuevo mercado está construido en un área de 45 mil metros cuadrados de construcción, es de 4 niveles y alberga 1,040 puntos de venta.
Además, las instalaciones albergan un sistema de rociadores, aspersores, mangueras, detectores de humo, alarmas y extintores para sofocar los conatos de incendio. Hay también una cisterna contra incendios.
Pese a la nueva infraestructura, los locatarios, según confirmó el presidente Bukele, pagarán el mismo alquiler que pagaban en las instalaciones anteriores. Asimismo, indicó que se dará prioridad a los locatarios que ya tenían un puesto.
Las autoridades informaron a los locatarios que firmarán nuevos contratos donde se especificarán los derechos y obligaciones de cada locatario.
El Mercado San Miguelito estará bajo el cargo de la Dirección de Mercados Nacionales (DMN), quienes se encargarán de regular y administrar los mercados y locales comerciales ubicados en espacios públicos que hayan sido construidos o remodelados por el Gobierno.