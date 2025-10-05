  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Ante extorsión y violencia, centroamericanos prefieren refugiarse en México

Provenientes sobre todo de Guatemala y El Salvador, pero además de Honduras, pidieron refugio en México ante el riesgo de muerte si regresan y las restricciones para llegar a EE.UU.

  • 05 de octubre de 2025 a las 10:00
Ante extorsión y violencia, centroamericanos prefieren refugiarse en México
1 de 10

Migrantes centroamericanos en la frontera sur de México denuncian extorsiones y violencia en sus países de origen, por lo que insisten en la necesidad de refugiarse en el país azteca ante la imposibilidad de regresar a casa y la dificultad de llegar a Estados Unidos por el endurecimiento de las políticas por parte del gobierno del presidente, Donald Trump.

 Foto: EFE.
Ante extorsión y violencia, centroamericanos prefieren refugiarse en México
2 de 10

Es el caso de Steven Armando, de tan solo 20 años y originario de Guatemala, quien decidió salir de Guatemala, huyendo de la Mara Salvatrucha y Mara 18, quienes mataron primero a balazos a sus tíos y a sus primos porque su familia no logró juntar el dinero de la extorsión.

 Foto: EFE.
Ante extorsión y violencia, centroamericanos prefieren refugiarse en México
3 de 10

Ahora, es el único sobreviviente de su familia y teme volver a ese país “Ya no para nada. De primero, es lógico que tengo una muerte segura es lógico; segundo porque no tengo nada allá: porque me miran como un blanco fácil. Me ha obligado evitar que me maten y vivir aquí”, afirmó Armando a EFE.

 Foto: EFE.
Ante extorsión y violencia, centroamericanos prefieren refugiarse en México
4 de 10

Muchos de ellos se encuentran varados en Tapachula, la mayor ciudad de la frontera sur de México y que hasta hace poco ha sido punto clave de la crisis migratoria, de la que buscan salir para dejar atrás la persistente violencia.

 Foto: EFE.
Ante extorsión y violencia, centroamericanos prefieren refugiarse en México
5 de 10

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) dio a conocer este mes que el 61 % de la población que ingresó de manera irregular a México en 2025 sufrió de violencia, amenazas e intimidación en su país de origen, porcentaje mayor al 53 % registrado el año anterior.

 Foto: EFE.
Ante extorsión y violencia, centroamericanos prefieren refugiarse en México
6 de 10

“Lo que pido es la residencia mexicana para estar tranquilo y trabajar libremente, no tener la pena de regresar a Guatemala porque para Estados Unidos no tengo idea de ir”, aseveró uno de los refugiados centroamericanos.

 Foto: EFE.
Ante extorsión y violencia, centroamericanos prefieren refugiarse en México
7 de 10

Igualmente, su compatriota Douglas Bryan Velázquez Hernández, narró que en Guatemala desde una vendedora de empanadas o tostadas pagan extorsión desde los 200 quetzales (26 dólares) y si no lo hacen los matan. “Está muy duro porque a veces los mismos policías dicen cuando uno va a poner la denuncia, la misma Policía le van a decir quiénes son”, alertó.

 Foto: EFE.
Ante extorsión y violencia, centroamericanos prefieren refugiarse en México
8 de 10

Otro caso es el migrante salvadoreño, Carlos Castillo Cardozo, contó que en su país las autoridades lo acosan por el aspecto; lo quieren revisar y parar en las calles a pesar de que en su país ya no hay pandillas. “Lo que les pediríamos a las autoridades que se ponga la mano en la conciencia y las instituciones que se encargan de ese proceso que lo agilizarán para que nos ayudaran a buscar mejores oportunidades y nuevos estados", Castillo.

Foto: EFE.
Ante extorsión y violencia, centroamericanos prefieren refugiarse en México
9 de 10

La irregularidad en la que subsiste esta comunidad incrementa sus condiciones de vulnerabilidad en México, pues los expone a situaciones de violencia, como asaltos o fraudes, así como la precarización económica por los trabajos que realizan o el poco acceso a servicios de salud.

 Foto: EFE.
Ante extorsión y violencia, centroamericanos prefieren refugiarse en México
10 de 10

Provenientes sobre todo de Guatemala y El Salvador, pero además de Honduras, los migrantes centroamericanos hoy piden refugio en México ante el riesgo de muerte si regresan y las restricciones para llegar a EE.UU.

Foto: EFE.
Cargar más fotos