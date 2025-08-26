¿Quién es Ángel Aguirre, el político al que Sheinbaum le rechazó un regalo?

Luego de décadas en el PRI, Aguirre saltó al PRD en 2010, logró la gubernatura en 2011 con el 55,92% de los votos, superando por más de 158.000 sufragios al candidato del PRI. No obstante, su última gestión estuvo marcada por el aumento de la conflictividad social y el uso de la fuerza pública contra opositores y movimientos sociales.