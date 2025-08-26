¿Quién es Ángel Aguirre, el político al que Sheinbaum le rechazó un regalo?

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, rechazó el fin de semana un regalo que provenía del exgobernador Ángel Aguirre Rivero. El incidente ocurrió durante una gira en Guerrero. Pero, ¿quién es el político?
Ángel Heladio Aguirre Rivero, nacido en Ometepec, Guerrero, ha construido una carrera de más de cuatro décadas en la administración pública, tanto estatal como federal. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también fue docente.
Aguirre ha ocupado una larga lista de cargos: Secretario Particular de gobernador, Coordinador de Fortalecimiento Municipal, Secretario General de Gobierno del estado, titular estatal de Desarrollo Económico y coordinador regional del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Además, fue dos veces diputado federal —por el PRI y después por el PRD— y senador en una ocasión.
Luego de décadas en el PRI, Aguirre saltó al PRD en 2010, logró la gubernatura en 2011 con el 55,92% de los votos, superando por más de 158.000 sufragios al candidato del PRI. No obstante, su última gestión estuvo marcada por el aumento de la conflictividad social y el uso de la fuerza pública contra opositores y movimientos sociales.
Diversas organizaciones y medios especializados documentaron durante sus mandatos detenciones y desapariciones de activistas, asesinatos de líderes sociales y estudiantes, así como hostigamiento a policías comunitarios. El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, se sumó a una larga serie de denuncias contra la represión estatal.
Aunque Aguirre se deslindó públicamente de la destrucción de evidencias, como la supuesta desaparición de grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala, estos antecedentes habrían hecho que Sheinbaum rechazara el presente.
En 2018, Ángel Aguirre intentó regresar a la política electoral al postularse para diputado federal, pero la presión pública lo obligó a abandonar la precampaña. El presente a Sheinbaum sería un nuevo intento por acercarse al poder.
El viral momento ocurrió cuando Sheinbaum se encontraba de gira en el municipio natal de Ángel Aguirre, San José del Ejido, Ometepec.
El momento fue registrado cuando una mujer se acercó a Sheinbaum con una bolsa de regalo. Un video que circula en redes sociales muestra que la presidenta aceptó por un instante el presente, pero al saber de quién era, lo rechazó.
“¡Uy no mi amor, no! Mándele saludos y dígale que no. No recibo regalos de ellos”, fue la frase con la que respondió Sheinbaum a la emisaria, ante el grupo de mujeres artesanas que le planteaban sus problemáticas.