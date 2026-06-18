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"No quería regresar a Honduras": Andrea Molina murió atropellada por su pareja tras una discusión

Entre lágrimas, la madre de Andrea dijo: "Mi niña se fue. Ella venía por un sueño y aquí se lo apagaron", luego de relatar que su propia pareja la atropelló tras una discusión por una salida

  • Actualizado: 18 de junio de 2026 a las 19:16
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La muerte de la hondureña Andrea Molina ha causado conmoción entre su familia y la comunidad, luego de que presuntamente su pareja le arrebatara la vida al atropellarla tras una discusión por salir al cine. ¿Qué pasó? Aquí los detalles:

 Foto: Redes sociales
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Andrea Molina murió el pasado sábado -13 de junio- en Denver, Colorado, luego de ser atropellada presuntamente por su pareja sentimental durante un incidente que ahora es investigado por las autoridades como un posible homicidio.

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La madre de Andrea pidió justicia y aseguró que el principal sospechoso permanece prófugo, por lo que exige que sea localizado y responda ante la ley por la muerte de la joven.

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De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Andrea residía en Denver con la esperanza de construir un mejor futuro. Su madre recordó que la joven se había enamorado de la ciudad y que no tenía planes de regresar a Honduras.

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“Ella se enamoró de Colorado, ella decía: ‘Yo no me voy para Honduras, yo no veo una vida en Honduras’”, relató la mujer.

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Según la versión brindada por la familia, Andrea había salido al cine la noche del incidente y horas después ocurrió el hecho que terminó arrebatándole la vida.

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La madre contó que conoció la noticia durante la madrugada, cuando una amiga de Andrea llegó desesperada a la vivienda familiar a contarle. “A las cuatro de la mañana del sábado escuché la puerta sonar y unos gritos. Mi esposo abrió y era la mejor amiga de ella diciendo: ‘Mataron a Andrea’”, narró.

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La madre de Andrea decidió comunicarse con la pareja de su hija, Jorge Ignacio de la Cruz Pérez, quien es señalado por las autoridades como persona de interés en la investigación. Según su relato, el joven le confesó haber atropellado a su hija.

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“Es que vinieron a traerla, yo me molesté, me pudo el coraje y la embestí con el carro”, dijo el sospechoso, de acuerdo con el testimonio brindado por la madre.

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Las autoridades estadounidenses identificaron a Jorge Ignacio como una persona clave para esclarecer lo ocurrido, por lo que mantienen activa su búsqueda.

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La Policía continúa recopilando evidencia, testimonios y otros elementos que permitan dar con su paradero y determinar las responsabilidades.

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Familiares, amigos y miembros de la comunidad hondureña en Colorado lamentan la pérdida de Andrea Molina, a quien recuerdan como una joven llena de metas y sueños.

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