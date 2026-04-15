Andrea fue abusada por al menos siete hombres tras ritual en Colombia: "Me sentí adormecida"

En medio de su indefensión, ella relata que Sebastián Cruz la condujo hasta una habitación. Fue allí donde comenzó la agresión que marcaría su vida. El último destello de conciencia de Andrea fue ver a su supuesto cliente sobre ella mientras sus fuerzas se desvanecían por completo. “El último recuerdo que yo tengo es verlo a él encima mío, pero ya ahí yo me estoy quedando totalmente dormida”, sentenció.