"Amigos lo envenenaron con una cerveza": Tiktoker fue hallado muerto en EE UU

Familiares y amigos de Carlos Choc se encuentran devastados. De momento continúan solicitando ayuda para poder repatriar su cuerpo de EE UU a Guatemala

  • 09 de septiembre de 2025 a las 09:44
1 de 10

Un creador de contenido guatemalteco reconocido por obras de caridad en TikTok, fue hallado muerto frente a su apartamento en Patricia Drive, en el sur de Nashville, Estados Unidos, la semana pasada. ¿Sus amigos lo mataron? A continuación los que se sabe del caso.

Foto: redes sociales
2 de 10

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la víctima fue identificada como Carlos Choc, originario de la aldea Tzuulul, Chisec, Guatemala.

Captura de pantalla
3 de 10

Carlitos Choc, como era conocido en redes sociales, había llegado a los Estados Unidos hace varios meses, para cumplir con el "sueño americano".

Foto: redes sociales
4 de 10

Desafortunadamente, fue hallado muerto en los últimos días frente a la zona en donde residía.

 Captura de pantalla
5 de 10

De manera preliminar se maneja que el joven salió a departir con "amigos" de diversión. Sin embargo, estos lo habrían dejado ya muerto en frente de su vivienda, luego de "haberlo envenenado".

Captura de pantalla
6 de 10

"Los amigos lo envenenaron con una cerveza", manifestaron conocidos de Carlos Choc, argumentando que la bebida que le dieron ya estaba abierta, reforzando así la teoría de que contenía veneno.

Captura de pantalla
7 de 10

Tras el levantamiento del cadáver, las autoridades realizaron una autopsia que confirmó que el joven murió a causa de una sustancia venenosa.

Captura de pantalla
8 de 10

Hasta ahora, la policía continúa investigando para dar con el paradero de los "amigos" que habrían envenenado al creador de contenido guatemalteco.

Foto: redes sociales
9 de 10

La madre y demás familiares se encuentran devastados por la muerte de Carlos en Guatemala, sobre todo porque hasta ahora continúan recaudando ayudas para poder repatriar su cuerpo desde Estados Unidos, para darle el último adiós.

Foto: redes sociales
10 de 10

Choc había crecido considerablemente en redes sociales, gracias a su contenido casual y algunas obras de caridad que realizaba a través de su cuenta de TikTok. Sus seguidores se encuentran tristes por su partida, lamentan que el joven se haya confiado de "falsos amigos".

Captura de pantalla
