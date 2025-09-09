"Amigos lo envenenaron con una cerveza": Tiktoker fue hallado muerto en EE UU

Un creador de contenido guatemalteco reconocido por obras de caridad en TikTok, fue hallado muerto frente a su apartamento en Patricia Drive, en el sur de Nashville, Estados Unidos, la semana pasada. ¿Sus amigos lo mataron? A continuación los que se sabe del caso.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la víctima fue identificada como Carlos Choc, originario de la aldea Tzuulul, Chisec, Guatemala.
Carlitos Choc, como era conocido en redes sociales, había llegado a los Estados Unidos hace varios meses, para cumplir con el "sueño americano".
Desafortunadamente, fue hallado muerto en los últimos días frente a la zona en donde residía.
De manera preliminar se maneja que el joven salió a departir con "amigos" de diversión. Sin embargo, estos lo habrían dejado ya muerto en frente de su vivienda, luego de "haberlo envenenado".
"Los amigos lo envenenaron con una cerveza", manifestaron conocidos de Carlos Choc, argumentando que la bebida que le dieron ya estaba abierta, reforzando así la teoría de que contenía veneno.
Tras el levantamiento del cadáver, las autoridades realizaron una autopsia que confirmó que el joven murió a causa de una sustancia venenosa.
Hasta ahora, la policía continúa investigando para dar con el paradero de los "amigos" que habrían envenenado al creador de contenido guatemalteco.
La madre y demás familiares se encuentran devastados por la muerte de Carlos en Guatemala, sobre todo porque hasta ahora continúan recaudando ayudas para poder repatriar su cuerpo desde Estados Unidos, para darle el último adiós.
Choc había crecido considerablemente en redes sociales, gracias a su contenido casual y algunas obras de caridad que realizaba a través de su cuenta de TikTok. Sus seguidores se encuentran tristes por su partida, lamentan que el joven se haya confiado de "falsos amigos".