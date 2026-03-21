Amigo de Trump habría pedido ayuda para deportar a su expareja y quedarse con su hijo

El empresario italiano Paolo Zampolli, cercano al presidente de Estados Unidos Donald Trump, habría solicitado apoyo a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para la detención de su expareja, en medio de una disputa por la custodia de su hijo, según reveló una investigación de The New York Times.
De acuerdo con la publicación, Zampolli contactó en junio de 2025 a un alto funcionario del ICE para alertar que su expareja, la brasileña Amanda Ungaro, se encontraba en Estados Unidos sin documentos legales.
La mujer había sido detenida previamente en Miami, Florida, por presuntos delitos relacionados con fraude laboral.
Tras esa comunicación, el funcionario David Venturella habría gestionado que Ungaro fuera trasladada bajo custodia del ICE antes de obtener libertad bajo fianza. Posteriormente, la mujer fue deportada a Brasil, en un proceso que, según autoridades, se realizó conforme a la ley migratoria vigente.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa al ICE, negó que la detención y deportación respondieran a motivaciones políticas o a favores personales.
“Cualquier sugerencia de que fue arrestada y removida por razones políticas es falsa”, indicó la institución en un comunicado.
Por su parte, Zampolli rechazó haber solicitado la detención de su expareja y afirmó que únicamente pidió información sobre el proceso migratorio. “Simplemente pedí información sobre el caso”, declaró en entrevista con el medio estadounidense.
La investigación también señala que el empresario, quien mantiene una relación cercana con Trump desde hace décadas, habría mencionado su vínculo con el mandatario en comunicaciones con funcionarios, en el contexto de una disputa legal por la custodia de su hijo adolescente.
Hasta la fecha, el hijo de la expareja permanece en Estados Unidos, mientras ambos continúan enfrentando procesos legales relacionados con su custodia.