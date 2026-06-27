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Alexandra Melean, modelo embarazada que murió junto a su pareja en los terremotos en Venezuela

La modelo embarazada Alexandra Melean, su pareja y Marlon Pérez fallecieron tras los terremotos que sacudieron a Venezuela, donde ya se reportan más de 1,400 muertos

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 16:54
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La tragedia en Venezuela no midió edades: se fueron jóvenes, niños, abuelos, modelos y familias enteras. Ya se han confirmado más de 1,400 muertos y la historia de Alexandra Melean es solo una de las muchas, aunque de las que más duelen.

 Foto: Instagram
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Alexandra Meleán era una reconocida modelo que estaba en la dulce espera de su bebé, pero falleció junto a su pareja y la criatura que esperaba.

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La tragedia también se llevó a Marlon Pérez, un reconocido músico y DJ.

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La noticia fue confirmada por KLN Destinos Group, empresa con la que colaboraba el artista, que lo recordó con un emotivo mensaje: “Su talento, pasión y energía dejaron huella en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo”.

 Foto: Instagram
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Una de las cosas que más ha conmovido es que en febrero la pareja había compartido uno de los momentos más felices de su vida. Rodeados de familiares y amigos, celebraron el gender reveal de su bebé y descubrieron que esperaban un niño.

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“Eres mi felicidad más grande, mi bebé. Te amamos”, escribió Alexandra junto a las fotografías donde ambos aparecían sonriendo, mientras Marlon besaba con emoción el vientre de la futura mamá.

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Cientos de seguidores han dejado mensajes en las fotografías de la pareja: “No lo puedo creer”. “Los tres se van a reencontrar en el cielo” es otro de los comentarios que le dejaron a la pareja víctima de los terremotos en Venezuela.

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Alexandra era una mujer joven, llena de metas, belleza y esperanza, y hoy su nombre queda marcado en medio de una tragedia que enluta a todo un país.

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Venezuela vive este sábado horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de varios edificios, especialmente en el estado de La Guaira, debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles.

 Foto: Agencia EFE
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Las autoridades han confirmado que el número de víctimas mortales ya sobrepasó las 1,400, y hay más de 3,360 heridos.

 Foto: Agencia EFE
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