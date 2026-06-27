Alexandra Melean, modelo embarazada que murió junto a su pareja en los terremotos en Venezuela

La tragedia en Venezuela no midió edades: se fueron jóvenes, niños, abuelos, modelos y familias enteras. Ya se han confirmado más de 1,400 muertos y la historia de Alexandra Melean es solo una de las muchas, aunque de las que más duelen.
Alexandra Meleán era una reconocida modelo que estaba en la dulce espera de su bebé, pero falleció junto a su pareja y la criatura que esperaba.
La tragedia también se llevó a Marlon Pérez, un reconocido músico y DJ.
La noticia fue confirmada por KLN Destinos Group, empresa con la que colaboraba el artista, que lo recordó con un emotivo mensaje: “Su talento, pasión y energía dejaron huella en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo”.
Una de las cosas que más ha conmovido es que en febrero la pareja había compartido uno de los momentos más felices de su vida. Rodeados de familiares y amigos, celebraron el gender reveal de su bebé y descubrieron que esperaban un niño.
“Eres mi felicidad más grande, mi bebé. Te amamos”, escribió Alexandra junto a las fotografías donde ambos aparecían sonriendo, mientras Marlon besaba con emoción el vientre de la futura mamá.
Cientos de seguidores han dejado mensajes en las fotografías de la pareja: “No lo puedo creer”. “Los tres se van a reencontrar en el cielo” es otro de los comentarios que le dejaron a la pareja víctima de los terremotos en Venezuela.
Alexandra era una mujer joven, llena de metas, belleza y esperanza, y hoy su nombre queda marcado en medio de una tragedia que enluta a todo un país.
Venezuela vive este sábado horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de varios edificios, especialmente en el estado de La Guaira, debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles.
Las autoridades han confirmado que el número de víctimas mortales ya sobrepasó las 1,400, y hay más de 3,360 heridos.