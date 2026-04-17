Aled Carbonell, cubano que murió bajo custodia de ICE en Miami

ICE afirmó en un comunicado que Aled Damien Carbonell Betancourt falleció por un "presunto suicidio" el 12 de abril, menos de un mes después de señalar la misma causa de muerte en el deceso, el 16 de marzo, de Royer Pérez Jiménez, un mexicano de 19 años que también estaba detenido por esta agencia en Florida.