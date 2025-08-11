Adriana y Marcone, la pareja que cayó al abismo mientras tenía intimidad en Brasil

Dos personas perdieron la vida tras caer a unos 400 metros desde el mirador "Rampa de Vuelo Libre Filetti", en la localidad Espíritu Santo, en Brasil. Presuntamente, se encontraban sosteniendo relaciones sexuales cuando cayeron al abismo con todo y vehículo.
Los hechos se registraron el pasado lunes 4 de agosto, pero la noticia trascendió hasta el fin de semana, causando revuelo en redes sociales.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, las víctimas mortales de este hecho fueron identificadas como Adriana Machado Ribeiro, de 42 años, y Marcone da Silva Cardoso, de 26 años.
Según informaron las autoridades de la Policía Civil, la pareja había llegado a la zona para tener privacidad.
Se presume que estacionaron muy cerca del borde del mirador para sostener relaciones sexuales, pero un movimiento dentro del vehículo provocó que se deslizaran, a pesar de que el freno de mano estaba activado.
El accidente ocurrió cuando el vehículo, tras deslizarse por el acantilado, chocó contra una roca a unos 100 metros del borde, provocando que ambas personas fueran expulsadas del automotor.
Posteriormente, el auto siguió rodando unos 300 metros más abajo, quedando completamente destrozado.
Las autoridades detallaron que encontraron los cuerpos, sin ropa y fuera del carro, lo que indica que las víctimas habrían salido expulsadas tras el impacto. No hay indicios de que el accidente haya sido provocado por violencia o intervención de terceros, según la investigación inicial.
Las investigaciones siguen en curso, y la policía espera los resultados de exámenes forenses, incluyendo análisis toxicológicos y de alcoholemia, que podrían tardar hasta 30 días en estar disponibles. Estos resultados serán clave para esclarecer las circunstancias del accidente.
Adriana Machado Ribeiro, quien trabajaba en una panadería local, era madre de dos hijos. Su familia y vecinos han expresado su conmoción por su trágica muerte. Por su parte, Marcone da Silva Cardoso, originario de Minas Gerais, era operador de máquinas y se había mudado recientemente a la zona. Deja un hijo de 4 años.