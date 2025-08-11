  1. Inicio
Adriana y Marcone, la pareja que cayó al abismo mientras tenía intimidad en Brasil

Una pareja perdió la vida tras caer desde un mirador en Espírito Santo, Brasil, en un accidente que conmociona a la comunidad local y sigue en investigación

  • 11 de agosto de 2025 a las 11:33
1 de 10

Dos personas perdieron la vida tras caer a unos 400 metros desde el mirador "Rampa de Vuelo Libre Filetti", en la localidad Espíritu Santo, en Brasil. Presuntamente, se encontraban sosteniendo relaciones sexuales cuando cayeron al abismo con todo y vehículo.

 Foto: redes sociales
2 de 10

Los hechos se registraron el pasado lunes 4 de agosto, pero la noticia trascendió hasta el fin de semana, causando revuelo en redes sociales.

Foto: redes sociales
3 de 10

De acuerdo con el reporte de las autoridades, las víctimas mortales de este hecho fueron identificadas como Adriana Machado Ribeiro, de 42 años, y Marcone da Silva Cardoso, de 26 años.

Foto: redes sociales
4 de 10

Según informaron las autoridades de la Policía Civil, la pareja había llegado a la zona para tener privacidad.

 Foto: redes sociales
5 de 10

Se presume que estacionaron muy cerca del borde del mirador para sostener relaciones sexuales, pero un movimiento dentro del vehículo provocó que se deslizaran, a pesar de que el freno de mano estaba activado.

 Foto: redes sociales
6 de 10

El accidente ocurrió cuando el vehículo, tras deslizarse por el acantilado, chocó contra una roca a unos 100 metros del borde, provocando que ambas personas fueran expulsadas del automotor.

Foto: redes sociales
7 de 10

Posteriormente, el auto siguió rodando unos 300 metros más abajo, quedando completamente destrozado.

Foto: redes sociales
8 de 10

Las autoridades detallaron que encontraron los cuerpos, sin ropa y fuera del carro, lo que indica que las víctimas habrían salido expulsadas tras el impacto. No hay indicios de que el accidente haya sido provocado por violencia o intervención de terceros, según la investigación inicial.

 Foto: redes sociales
9 de 10

Las investigaciones siguen en curso, y la policía espera los resultados de exámenes forenses, incluyendo análisis toxicológicos y de alcoholemia, que podrían tardar hasta 30 días en estar disponibles. Estos resultados serán clave para esclarecer las circunstancias del accidente.

 Foto: redes sociales
10 de 10

Adriana Machado Ribeiro, quien trabajaba en una panadería local, era madre de dos hijos. Su familia y vecinos han expresado su conmoción por su trágica muerte. Por su parte, Marcone da Silva Cardoso, originario de Minas Gerais, era operador de máquinas y se había mudado recientemente a la zona. Deja un hijo de 4 años.

Foto: redes sociales
