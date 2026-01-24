Acusan a bombero de matar a su esposa en California, ¿descubrió infidelidad en un diario?

La comunidad de North Hollywood, en California, se encuentra devastada por la muerte de una maestra que presuntamente fue asesinada a manos de su propio esposo, un bombero y paramédico de Glendale, de 45 años. A continuación los detalles del caso.
La víctima que fue hallada muerta al interior de su vivienda fue identificada como Mayra Jiménez, de 55 años, quien era una querida maestra de primaria.
El señalado como responsable del crimen responde al nombre de Andrew Jiménez, de 45 años, un bombero y paramédico, que, según las autoridades, habría llamado a la policía para verificar que su esposa estuviera bien, argumentando que no lograba contactase con su esposa el pasado miércoles 21 de enero.
Según el reporte del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), cuando los agentes llegaron al lugar no obtuvieron ninguna respuesta, por lo que decidieron ingresar a la casa, encontrándose con la sangrienta escena.
Los investigadores encontraron múltiples indicadores de violencia, entre ellos objetos llenos de sangre que apuntan a un forcejeo, así como también, un hacha que sería el arma homicida de este caso.
Poco después del hallazgo, las autoridades arrestaron a Andrew Jiménez. El pasado viernes 23 de enero lo acusaron formalmente como el sospechoso principal del crimen. Según medios locales de California, el hombre habría confesado haber cometido el crimen por una supuesta infidelidad que "descubrió en un diario".
Según registros judiciales, Andrew fue ingresado a la cárcel del condado de Los Ángeles bajo sospecha de homicidio y se le fijó una fianza de 2 millones de dólares. Actualmente, se mantiene bajo custodia mientras el crimen sigue siendo investigado por las autoridades.
La noticia ha causado gran conmoción en la comunidad, pues la pareja era reconocida como "gente de bien", y era apreciada por muchos en la zona.
"Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos de Mayra Jiménez, y con todos aquellos afectados por esta trágica pérdida", manifestó el jefe del Departamento de Bomberos de Glendale, Jeff Brooks.
Por otro lado, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) se unió al luto tras identificar a la víctima como una de sus docentes más queridas.
Como muestra de apoyo y respeto, familiares, amigos y padres de familia se dieron cita el pasado viernes 23 de enero en las instalaciones de la primaria Wilshire Park para realizar una vigilia en memoria de la docente, cuyo legado educativo quedó truncado por la violencia.
"Siempre hablaba muy bien de su esposo, por eso nos tiene consternados". "Estamos tristes, los niños están muy tristes". "Muy buena maestra, fue estricta, pero buena", comentaron maestros, padres de familia y exalumnos de Mayra.