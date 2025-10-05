250 mil personas llenan las calles de rojo en Ámsterdam para exigir medidas contra Israel

El primer ministro neerlandés, Dick Schoof, respondió a la protesta masiva a través de un mensaje en redes sociales en el que dijo comprender "la ira, la preocupación y la sensación de impotencia" de los manifestantes, añadiendo que su Gobierno "ha abogado enérgicamente por un cambio de rumbo por parte del Gobierno de Netanyahu y ha aumentado gradualmente la presión para lograrlo".