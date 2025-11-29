Mercado de fichajes en Honduras: Los cuatro grandes comienzan a mover fichas

El mercado de fichajes de la Liga Nacional hondureña comienza a mostrar movimiento progresivo, con apenas un mes restante para la conclusión del torneo Apertura.
Anthony García, tras jugar en el Colorado Rapids 2 de la USL, debe reportarse con el equipo del Motagua para asumir sus siguientes compromisos.
El mediocampista, Daniel Meléndez, se despide del Independiente de la Liga de Ascenso y regresa al club que posee sus derechos deportivos, reintegrándose a Génesis PN.
El Motagua evalúa la contratación del delantero panameño Everardo Rose, quien ha destacado con el Plaza Amador. El atacante también despierta interés en clubes de Sudamérica.
El lateral derecho Félix García, actual figura de los Lobos UPN, ha llamado la atención del Olimpia, que considera su reintegración a la plantilla una vez finalice su período de préstamo.
El portero Alex Güity admitió que desconoce si regresará al Olimpia, pero expresó su satisfacción y comodidad en su actual etapa con la UPNFM.
Jacobo Velásquez, quien llegó al Motagua desde el Atlético Júnior de la Liga de Ascenso, se perfila como la primera baja del equipo debido a su falta de participación con el conjunto titular.
El defensa central, Mathías Techera, se encuentra actualmente en Honduras después de su participación con el Real Estelí y está en condición de agente libre. Recientemente compartió su alegría por esperar el nacimiento de su hija.
El Marathón se encuentra gestionando la extensión del contrato de su delantero Nicolás Messiniti, con la intención de mantenerlo en el equipo por dos temporadas adicionales.
El joven extremo de 20 años Moisés Alvarado, actual jugador del Deportes Savio en la Liga de Ascenso, está cerca de ser fichado por el Real España, que ya tiene prácticamente cerrado su acuerdo.
El lateral derecho Óscar Almendárez, actual jugador del Olancho FC, ha despertado el interés de los cuatro principales clubes de Honduras, quienes compiten por asegurar su fichaje.
La sensación, Erick "Yio" Puerto, continúa con la aspiración de emigrar al fútbol extranjero, manteniendo a Ucrania como su alternativa más sólida.
El jugador José Raúl García continúa demostrando su valía con los Lobos, aunque el Olimpia ya ha confirmado que reintegrará al futbolista a su plantilla cuando termine su período de préstamo.
Si el Olancho FC no logra clasificar a la liguilla, la etapa de Reynaldo Tilguath al frente del equipo llegará a su fin.
El argentino, Héctor Vargas, confirmó su continuidad como director técnico de Leones HT6.
Ángel Villatoro, actualmente en condición de agente libre tras su controvertida salida de Potros, ha manifestado su determinación de continuar compitiendo en la Primera División la próxima temporada.