Marcela Mistral, la "musa" de la televisión y las redes que venció a Karely Ruíz en Ring Royale

La conductora, cantante e influencer Marcela Mistral volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de protagonizar uno de los combates más comentados del evento de boxeo entre celebridades Ring Royale 2026.
La figura de televisión se enfrentó a la influencer y creadora de contenido Karely Ruiz, en una pelea que generó enorme expectativa entre los seguidores de ambas.
Tras tres asaltos de explosivos intercambios de golpes, Mistral terminó llevándose la victoria por decisión unánime de los jueces, desatando reacciones en redes sociales.
El enfrentamiento no solo llamó la atención por el espectáculo deportivo, sino también por el contraste entre las dos figuras femeninas.
Karely Ruiz es una de las influencers más mediáticas de internet en México, mientras que Marcela Mistral ha construido su carrera principalmente en la televisión y en proyectos de entretenimiento.
La recordada rencilla entre ambas a raíz del incómodo momento captado en televisión en vivo en 2018, en donde Mistral le preguntó a Ruíz: "¿Qué vendes? ¿Qué anuncias?", cuestionando el contenido que la creadora publicaba en redes, finalmente pasó a la historia tras resolverse en el ring.
Y es que, pese a no contar con el favoritismo absoluto de parte del público, la "musa", quien fue entrenada por la mismísima campeona mexicana de boxeo, la "Barbie" Suárez, lideró el combate de principio a fin tras una exhaustiva preparación.
"Nunca había ganado nada en toda mi vida", expresó emocionada hasta las lágrimas la empresaria e influencer de 37 años al recibir el cinturón de la victoria.
Durante años, Mistral se ha consolidado como uno de los rostros más conocidos de la televisión regiomontana gracias a su trabajo en Multimedios Televisión, donde ha participado en distintos programas de entretenimiento.
Su carisma frente a las cámaras y su presencia escénica la llevaron a ganarse el apodo de “musa” entre algunos seguidores.
Además de su faceta como conductora, también ha incursionado en la música y ha construido una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal, su maternidad y su día a día junto a su esposo, el influencer y empresario Poncho de Nigris.
Precisamente ese equilibrio entre televisión, música, vida familiar y redes sociales es lo que ha convertido a Marcela Mistral en una figura muy seguida por el público digital.
Su estilo directo, combinado con una imagen sofisticada y sobria, la mantiene constantemente en tendencia.
La pelea en Ring Royale demostró que la conductora también está dispuesta a salir de su zona de confort y sumarse a espectáculos que mezclan deporte y entretenimiento, un formato que cada vez gana más popularidad en internet.
Con su victoria sobre Karely Ruiz, Marcela Mistral no solo se llevó el triunfo en el ring, sino también una nueva ola de atención mediática que confirma su capacidad para mantenerse vigente en el mundo del espectáculo.
Ahora queda por esperar cuál será el próximo reto que asuma esta guapa y talentosa mexicana que demostró no tenerle miedo a nada. "Todo sea con el favor de Dios", es su bandera de lucha.