“Papá sabía que eras una niña, te soñó”: mensaje de Litzy Espinoza antes de morir durante una cesárea

El sueño de ser nuevamente madre para Litzy Espinoza se volvió una pesadilla para su familia, luego de que, durante una cesárea, perdiera la vida tras complicaciones

  • Actualizado: 17 de enero de 2026 a las 16:45
La trágica muerte de Litzy Espinoza, una joven madre que perdió la vida por complicaciones médicas durante una cesárea, deja en dolor y luto a su pareja, a su hija y a su bebé, quien logró sobrevivir. Esto dijo la nicaragüense antes de lo ocurrido.

 Foto: Redes sociales
Litzy Espinoza, una joven nicaragüense que soñaba con ser nuevamente madre, falleció tras presentar complicaciones médicas durante una cesárea, mientras su hija logró sobrevivir al parto.

Foto: Redes sociales
El hecho ocurrió en el municipio de Villa Sandino, en el departamento de Chontales, Nicaragua, donde Espinoza ingresó a un centro de salud para dar a luz por cesárea.

Foto: Redes sociales
Durante el procedimiento, se presentaron complicaciones que provocaron su fallecimiento. Se informó que las complicaciones médicas surgieron durante la cesárea, aunque no se han divulgado detalles oficiales sobre causas médicas específicas.

 Foto: Redes sociales
Antes de su fallecimiento, Litzy compartió un mensaje dedicado a su hija, reflejando su ilusión por la maternidad de otra de sus princesas.

 Foto: Redes sociales
“Dios nos regaló la dicha de que nuestros mundos se pintaran de color de rosas... Papá sabía que eres una niña, te soñó, te pidió y se le concedió... serán nuestras princesas... te esperamos con mucho amor, alegría y felicidad... Bienvenida, mi amor”, escribió en su cuenta de Facebook.

 Foto: Redes sociales
Con la ilusión de tener a su pequeña en brazos, la joven compartía fotos muy contenta, mostrando su pancita, a la espera de su llegada.

 Foto: Redes sociales
Espinoza era originaria del barrio Sebastián, y tenía entre 25 y 27 años de edad al momento de su muerte.

 Foto: Redes sociales
Familiares describen a Litzy como una joven llena de sueños, amor y esperanza, quien dio todo hasta su último aliento por su hija. S

 Foto: Redes sociales
El velorio se realizó en la Parroquia San Pedro Apóstol, donde allegados compartieron mensajes de duelo y solidaridad.

 Foto: Redes sociales
