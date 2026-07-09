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Lo quieren fuera: leyenda brasileña pide "romper contrato" de Ancelotti

Jugadores legendarios de la selección brasileña consideran que el entrenador italiano no estuvo a la altura en el Mundial 2026

  • Actualizado: 09 de julio de 2026 a las 15:35
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La ratificación de Carlo Ancelotti como entrenador de la 'Canarinha' genera disgusto tras la eliminación de Brasil en octavos de final del Mundial 2026.

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Carletto tomó las riendas de la selección brasileña en mayo de 2025 de cara a United 2026.

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La decisión de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) provocó fuerte cuestionamientos por elegir un entrenador extranjero.

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Las esperanzas de conquistar un sexto título como campeona del mundo se esfumó temprano al quedar fuera en los octavos de final perdiendo ante Noruega.

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La eliminación del país con más campeonatos en el torneo generó una ola de críticas alrededor de la gestión del equipo.

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"No hay manera de que Ancelotti pueda continuar como entrenador de la selección brasileña después de este fiasco", declaró un exseleccionado y excampeón con la Selección de Brasil.

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Romário de Souza Faria, es un exfutbolista brasileño y es reconocido internacionalmente como uno de los mejores delanteros de la historia.

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Romario no escatimó en sus declaraciones contra Ancelotti: "Rompería ese contrato y le diría que lo llevara a los tribunales".

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El campeón del mundo con Brasil en 1994 pidió la dimisión del entrenador italiano por la "vergüenza" de quedar eliminado ante Noruega.

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Sin embargo, a pesar de las críticas y bajo rendimiento de la selección, la CBF ratificó el proceso de Ancelotti hasta 2030.

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El laureado entrenador italiano iniciará un nuevo proceso en medio de dudas y cuestionamientos tras la debacle en United 2026.

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