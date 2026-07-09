La ratificación de Carlo Ancelotti como entrenador de la 'Canarinha' genera disgusto tras la eliminación de Brasil en octavos de final del Mundial 2026.
Carletto tomó las riendas de la selección brasileña en mayo de 2025 de cara a United 2026.
La decisión de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) provocó fuerte cuestionamientos por elegir un entrenador extranjero.
Las esperanzas de conquistar un sexto título como campeona del mundo se esfumó temprano al quedar fuera en los octavos de final perdiendo ante Noruega.
La eliminación del país con más campeonatos en el torneo generó una ola de críticas alrededor de la gestión del equipo.
"No hay manera de que Ancelotti pueda continuar como entrenador de la selección brasileña después de este fiasco", declaró un exseleccionado y excampeón con la Selección de Brasil.
Romário de Souza Faria, es un exfutbolista brasileño y es reconocido internacionalmente como uno de los mejores delanteros de la historia.
Romario no escatimó en sus declaraciones contra Ancelotti: "Rompería ese contrato y le diría que lo llevara a los tribunales".
El campeón del mundo con Brasil en 1994 pidió la dimisión del entrenador italiano por la "vergüenza" de quedar eliminado ante Noruega.
Sin embargo, a pesar de las críticas y bajo rendimiento de la selección, la CBF ratificó el proceso de Ancelotti hasta 2030.
El laureado entrenador italiano iniciará un nuevo proceso en medio de dudas y cuestionamientos tras la debacle en United 2026.