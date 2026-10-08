"Jugar lo llevó a la muerte a mi niño": Así fue la tragedia que cobró la vida del niño hondureño Olvin en Miami

Mientras tanto, la familia del menor se encuentra sumida en el dolor por la irreparable pérdida. Estefanía Valladares, su madre, manifestó que lo que más extraña, es que su hijo se despedía cariñosamente de ella todos los días. "Siempre se despedía de mí con un beso y un abrazo. Me decía, te quiero, Fanía. Me daba un beso en la mejilla", concluyó.