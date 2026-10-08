"Jugar lo llevó a la muerte a mi niño": Así fue la tragedia que cobró la vida del niño hondureño Olvin en Miami

Olvin Daniel Cabrera Valladares, un menor de 13 años, con raíces hondureñas, perdió la vida seis días después de haber sido hospitalizado tras ser hallado inconsciente, atrapado en un tobogán, en Miami. ¿Cuándo y cómo ocurrió la tragedia que tiene en luto a una familia originaria de El Progreso, Yoro? A continuación, los detalles.
Según el relato de su madre, Estefanía Valladares, el menor menor salió de la casa en su scooter el pasado 25 de septiembre, pero en lugar de llegar a clases, se desvió al área de juegos del parque en la zona, sin imaginar que no regresaría.
El reporte preliminar indica que la camiseta de Olvin se quedó atrapada en el tobogán situado en el Shenandoah Park de Miami. "Él estaba enganchado en un tornillo del tobogán ese, como que la camisa se le quedó trabada y se ahorcó con su misma camisa él", afirmó la madre del menor.
Se desconoce cuánto tiempo duró el menor atrapado en el tobogán, lo que sí se sabe es que fue descubierto ahí hasta que un padre de familia con sus hijos lo vio e intentó liberarlo.
Poco después llegaron paramédicos para realizarle las maniobras de emergencia y luego trasladarlo hacia un centro asistencial.
Pese a que la familia albergaba la esperanza de que sobreviviera, tras seis días hospitalizado, los médicos le declararon muerte cerebral al pequeño Olvin.
La muerte de Olvin ha causado una gran conmoción en su familia y entre los pobladores de El Progreso, sobre todo porque su familia partió hacia los Estados Unidos con la ilusión de un futuro mejor.
Para cubrir los gastos del funeral, se abrió una campaña de recaudación en línea que, hasta el 6 de octubre, superaba los 10,000 dólares.
Sobre el parque, se sabe que fue cerrado tras el incidente; sin embargo, la familia del menor denunció que, tras 24 horas, el área de juego volvió a abrirse ante el público, como si nada hubiera pasado.
Medios locales señalan que no está claro si se hicieron reparaciones antes de la reapertura. Ante la situación, la madre de Olvin instó a los padres a extremar cuidados cuando lleven a sus hijos al parque para que no les pase la misma tragedia.
Por su parte, el comisionado del Distrito 3 de Miami, Rolando Escalona, pidió a la administración municipal que investigue lo ocurrido a fondo. También solicitó revisar el estado de los juegos infantiles en todos los parques de la ciudad.
Mientras tanto, la familia del menor se encuentra sumida en el dolor por la irreparable pérdida. Estefanía Valladares, su madre, manifestó que lo que más extraña, es que su hijo se despedía cariñosamente de ella todos los días. "Siempre se despedía de mí con un beso y un abrazo. Me decía, te quiero, Fanía. Me daba un beso en la mejilla", concluyó.