Júbilo en la Prom Night de la Interamerican School

La normativa gala, celebrada el viernes 13 de diciembre en el Salón Plaza Madrid del Hotel Clarion, marcó el fin de la etapa high school de la generación 2024, que este año corría con el lema Welcome to the beginning of the end. La celebración —en clave natural y tonos neutros— dio inicio con el tradicional desfile de los 27 nuevos bachilleres bilingües junto a sus progenitores.