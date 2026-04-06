Angustia por Jade Rodríguez Paz, quinceañera hondureña desaparecida en Florida

Una adolescente hondureña de 15 años fue reportada como desaparecida en Florida el pasado 30 de marzo y la familia pide ayuda para dar con su paradero.
Desde el día de su desaparición, su familia ha intensificado la búsqueda, temiendo por su seguridad y solicitando el apoyo urgente de la población para dar con su paradero.
La madre de la menor, Dinora Paz, ha hecho un llamado desesperado para que su hija regrese a casa sana y salva, manifestando la angustia que vive desde que no tiene noticias de ella.
“El dolor es inmenso”, expresó Dinora, quien también envió un mensaje directo a Jade, pidiéndole que se comunique o regrese, asegurándole que todo puede solucionarse.
El Departamento de Policía de Port St. Lucie ha tomado el caso y ha solicitado la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que ayude a localizar a la joven.
Las autoridades han indicado que Jade fue vista por última vez vistiendo una sudadera con capucha de color azul claro.
En cuanto a sus características físicas, la adolescente mide aproximadamente 1.60 metros de altura y pesa alrededor de 150 libras.
Mientras tanto, familiares y allegados han organizado jornadas de búsqueda en distintos sectores, además de distribuir información en redes sociales y comunidades cercanas.
La policía mantiene activa la investigación y ha pedido que cualquier dato relevante sea comunicado directamente al detective asignado al caso, identificado como Magura.
La familia insiste en que cualquier ayuda puede ser clave para encontrar a Jade, reiterando el llamado a la solidaridad para lograr su pronta localización.