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Angustia por Jade Rodríguez Paz, quinceañera hondureña desaparecida en Florida

Jade Rodríguez Paz, una adolescente hondureña de 15 años, fue reportada como desaparecida el pasado 30 de marzo en Florida, Estados Unidos, generando preocupación entre sus familiares y la comunidad

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 21:12
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Una adolescente hondureña de 15 años fue reportada como desaparecida en Florida el pasado 30 de marzo y la familia pide ayuda para dar con su paradero.

 Fotos: Cortesía
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Desde el día de su desaparición, su familia ha intensificado la búsqueda, temiendo por su seguridad y solicitando el apoyo urgente de la población para dar con su paradero.

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La madre de la menor, Dinora Paz, ha hecho un llamado desesperado para que su hija regrese a casa sana y salva, manifestando la angustia que vive desde que no tiene noticias de ella.

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“El dolor es inmenso”, expresó Dinora, quien también envió un mensaje directo a Jade, pidiéndole que se comunique o regrese, asegurándole que todo puede solucionarse.

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El Departamento de Policía de Port St. Lucie ha tomado el caso y ha solicitado la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que ayude a localizar a la joven.

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Las autoridades han indicado que Jade fue vista por última vez vistiendo una sudadera con capucha de color azul claro.

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En cuanto a sus características físicas, la adolescente mide aproximadamente 1.60 metros de altura y pesa alrededor de 150 libras.

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Mientras tanto, familiares y allegados han organizado jornadas de búsqueda en distintos sectores, además de distribuir información en redes sociales y comunidades cercanas.

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La policía mantiene activa la investigación y ha pedido que cualquier dato relevante sea comunicado directamente al detective asignado al caso, identificado como Magura.

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La familia insiste en que cualquier ayuda puede ser clave para encontrar a Jade, reiterando el llamado a la solidaridad para lograr su pronta localización.

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