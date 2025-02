HONOR Magic7 Lite: Resistencia superior para un uso sin límites

Con su resolución de 108 megapíxeles y su agrupamiento de píxeles 9 en 1, se capturan suficientes datos para permitir un zoom sin pérdida de 3x (con un zoom máximo de 10x digitalmente y utilizando IA para mejorar los detalles), a veces con buenos resultados y a veces no tanto. Siempre he recomendado no utilizar el zoom digital y, si necesitas obtener ese primer plano adicional, es mucho mejor utilizar después algún software de imágenes para mejorarlo.