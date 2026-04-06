Hondureña Annie Ramos, esposa de militar estadounidense, detenida por ICE en Luisiana

Stock dijo además al diario que, previo a la política migratoria de Trump, los militares habrían permitido a Ramos obtener su identificación militar y les habrían recordado que presentaran sus documentos de inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional indicó por su parte que Ramos fue arrestada después de intentar entrar a una base militar y recordó que ella no tiene estatus legal para estar en EE. UU. y que existe una orden de deportación.