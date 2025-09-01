Presidenta Xiomara Castro llegó vestida con los colores de Libre a inauguración del mes patrio

Con un traje sastre rojo vibrante alusivo al color de su partido Libertad y Refundación (Libre), un maquillaje y un porte elegante, la presidenta Xiomara Castro encabezó la ceremonia de izada de la bandera en el cerro Juana Laínez, dando inicio al mes patrio y a la cuenta regresiva hacia los 204 años de independencia.