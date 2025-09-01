  1. Inicio
Presidenta Xiomara Castro llegó vestida con los colores de Libre a inauguración del mes patrio

Con un traje sastre rojo vibrante, color que evoca a su partido Libre, la presidenta Xiomara Castro encabezó junto a los titulares de los otros poderes del Estado la ceremonia de izada de la bandera

  • 01 de septiembre de 2025 a las 08:01


Con un traje sastre rojo vibrante alusivo al color de su partido Libertad y Refundación (Libre), un maquillaje y un porte elegante, la presidenta Xiomara Castro encabezó la ceremonia de izada de la bandera en el cerro Juana Laínez, dando inicio al mes patrio y a la cuenta regresiva hacia los 204 años de independencia.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Presidenta Xiomara Castro llegó vestida con los colores de Libre a inauguración del mes patrio


Este 1 de septiembre, en el emblemático cerro Juana Laínez, se llevó a cabo la solemne ceremonia de izada de la bandera nacional.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Presidenta Xiomara Castro llegó vestida con los colores de Libre a inauguración del mes patrio


El acto marcó el inicio del mes patrio, que culminará con los desfiles del próximo 15 de septiembre, día en que Honduras celebrará 204 años de independencia.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Presidenta Xiomara Castro llegó vestida con los colores de Libre a inauguración del mes patrio


Entre los presentes destacaron los jefes de los tres poderes del Estado, pero fue la presidenta Xiomara Castro quien acaparó la atención con su presencia sobria y elegante.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Presidenta Xiomara Castro llegó vestida con los colores de Libre a inauguración del mes patrio


Fiel a su estilo, la mandataria lució un traje sastre rojo intenso y unos zapatos tacón bajo, color negro.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Presidenta Xiomara Castro llegó vestida con los colores de Libre a inauguración del mes patrio


El conjunto estaba compuesto por un saco de un solo botón, largo hasta la cadera, acompañado de un pantalón a juego.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Presidenta Xiomara Castro llegó vestida con los colores de Libre a inauguración del mes patrio


En el costado del saco se distinguía con orgullo el escudo nacional, un detalle lleno de simbolismo patrio de la ocasión.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Presidenta Xiomara Castro llegó vestida con los colores de Libre a inauguración del mes patrio


La combinación del rojo vibrante con un fondo azul oscuro permitió que la presidenta resaltara con fuerza visual durante la ceremonia, transmitiendo energía, firmeza y liderazgo.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Presidenta Xiomara Castro llegó vestida con los colores de Libre a inauguración del mes patrio


Su peinado también fue acorde con la solemnidad del acto: cabello recogido, un fleco de lado que suavizaba sus facciones y aportaba un aire de sobriedad.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Presidenta Xiomara Castro llegó vestida con los colores de Libre a inauguración del mes patrio


La presidenta también utilizó unas gafas de sol que aportaron un toque moderno a su imagen, además de protección bajo el fuerte resplandor de la mañana capitalina.

 Daniela Zepeda
Presidenta Xiomara Castro llegó vestida con los colores de Libre a inauguración del mes patrio


En cuanto a accesorios, Xiomara Castro optó por la discreción. Portó unos pequeños aretes plateados y una delicada gargantilla que complementaron el atuendo sin restarle protagonismo al traje.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Presidenta Xiomara Castro llegó vestida con los colores de Libre a inauguración del mes patrio


En maquillaje, Castro se inclinó por la sencillez, dejando que el protagonismo recayera en sus labios pintados en un tono rojo que armonizaba perfectamente con su atuendo.

 Daniela Zepeda
