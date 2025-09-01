Presidenta Xiomara Castro llegó vestida con los colores de Libre a inauguración del mes patrio

Con un traje sastre rojo vibrante alusivo al color de su partido Libertad y Refundación (Libre), un maquillaje y un porte elegante, la presidenta Xiomara Castro encabezó la ceremonia de izada de la bandera en el cerro Juana Laínez, dando inicio al mes patrio y a la cuenta regresiva hacia los 204 años de independencia.
Este 1 de septiembre, en el emblemático cerro Juana Laínez, se llevó a cabo la solemne ceremonia de izada de la bandera nacional.
El acto marcó el inicio del mes patrio, que culminará con los desfiles del próximo 15 de septiembre, día en que Honduras celebrará 204 años de independencia.
Entre los presentes destacaron los jefes de los tres poderes del Estado, pero fue la presidenta Xiomara Castro quien acaparó la atención con su presencia sobria y elegante.
Fiel a su estilo, la mandataria lució un traje sastre rojo intenso y unos zapatos tacón bajo, color negro.
El conjunto estaba compuesto por un saco de un solo botón, largo hasta la cadera, acompañado de un pantalón a juego.
En el costado del saco se distinguía con orgullo el escudo nacional, un detalle lleno de simbolismo patrio de la ocasión.
La combinación del rojo vibrante con un fondo azul oscuro permitió que la presidenta resaltara con fuerza visual durante la ceremonia, transmitiendo energía, firmeza y liderazgo.
Su peinado también fue acorde con la solemnidad del acto: cabello recogido, un fleco de lado que suavizaba sus facciones y aportaba un aire de sobriedad.
La presidenta también utilizó unas gafas de sol que aportaron un toque moderno a su imagen, además de protección bajo el fuerte resplandor de la mañana capitalina.
En cuanto a accesorios, Xiomara Castro optó por la discreción. Portó unos pequeños aretes plateados y una delicada gargantilla que complementaron el atuendo sin restarle protagonismo al traje.
En maquillaje, Castro se inclinó por la sencillez, dejando que el protagonismo recayera en sus labios pintados en un tono rojo que armonizaba perfectamente con su atuendo.