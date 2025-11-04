  1. Inicio
Trata de personas y fraude: las 10 líneas de investigación que rodean a Roberto Contreras

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, está siendo investigado por varios delitos, entre ellos: trata de personas, fraude y lavado de activos

  • 04 de noviembre de 2025 a las 13:07
El Ministerio Público (MP) confirmó, este martes 4 de noviembre, que mantienen abiertas 10 líneas de investigación en contra del alcalde de San Pedro Sula y actual presidente del Concejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras.

Según informó Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, los delitos por los que está siendo investigados, habrían sido cometidos antes de que asumiera su cargo en la alcaldía.

"Desde que antes de que el señor Contreras fuera alcalde de la ciudad de San Pedro Sula ya tenía varias líneas de investigación en el Ministerio Público", aseguró Mora.

Entre los delitos por los que se le investigan están: trata de personas con la finalidad de explotación sexual, fraude y lavado de activos.

También está siendo investigado por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.

Además, el MP aseguró que se encontraron varias denuncias en su contra por el delito de administración desleal del patrimonio y abuso de autoridad.

Pese a las múltiples investigaciones en contra de Contreras, Mora aseguró que "no hay órdenes de captura, son investigaciones que están en curso".

Cabe recordar que, de forma previa, el alcalde había asegurado que el Ministerio Público estaba preparando una orden de captura en su contra.

"El Ministerio Público estaría presentando, con orden de captura para mi persona, Roberto Contreras Mendoza, basado en dos delitos que no existen contra mi persona, por narcotráfico y lavado de activos", aseguró.

No obstante, esta versión fue desvirtuada por el Ministerio Público, quien aseguró que hasta el momento solo se mantienen las diligencias de investigación.

