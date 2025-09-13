  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

¡Que la tradición no se pierda! Trajes típicos también destacaron en los desfiles patrios

Los trajes típicos siempre serán un símbolo representativo de Honduras. Como en todas las fiestas patrias, los colores fueron protagonistas. Aquí las mejores fotos

  • 13 de septiembre de 2025 a las 16:34
¡Que la tradición no se pierda! Trajes típicos también destacaron en los desfiles patrios
1 de 10

El orgullo patrio se llevó en el corazón, pero también en el amor y el empeño con el que cada alumno de los diferentes centros educativos se esforzó para lucir impecable.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
¡Que la tradición no se pierda! Trajes típicos también destacaron en los desfiles patrios
2 de 10

Palillonas, pomponeras y bandas resaltan en las fiestas patrias, pero también están aquellos que no se olvidan de la verdadera cultura. Aquí un bello traje amarillo representativo de los garífunas.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
¡Que la tradición no se pierda! Trajes típicos también destacaron en los desfiles patrios
3 de 10

La pequeña luce un hermoso maquillaje y en su cabeza unas delicadas flores, pero lo que más llama la atención son las guaras que lleva como aretes.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
¡Que la tradición no se pierda! Trajes típicos también destacaron en los desfiles patrios
4 de 10

Otra escuela también incluyó un cuadro de señoritas que portaron hermosas faldas coloridas representativas del folclore.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
¡Que la tradición no se pierda! Trajes típicos también destacaron en los desfiles patrios
5 de 10

Los colores le sobraron a esta estudiante, quien también usó un traje típico, en su cabeza lucía un hermoso plumaje azul, amarillo y rojo.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
¡Que la tradición no se pierda! Trajes típicos también destacaron en los desfiles patrios
6 de 10

Esta otra pequeña desfiló portando frijoles y maíz, granos básicos que se siembran en Honduras.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
¡Que la tradición no se pierda! Trajes típicos también destacaron en los desfiles patrios
7 de 10

Otra pequeñita lució un espectacular vestido con el Escudo Nacional de Honduras pintado en su amplia falda. Ella era la señorita Independencia de su centro educativo.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
¡Que la tradición no se pierda! Trajes típicos también destacaron en los desfiles patrios
8 de 10

Los trajes típicos resaltaron en cada centro educativo, recordando a las personas de las zonas rurales.

Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
¡Que la tradición no se pierda! Trajes típicos también destacaron en los desfiles patrios
9 de 10

Otro cuadro incluyó a niños y niñas: ellas con vestidos coloridos en amarillo, verde, rosa y azul; y los jovencitos con pañuelo y sombrero.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
¡Que la tradición no se pierda! Trajes típicos también destacaron en los desfiles patrios
10 de 10

La pequeñita también lució un hermoso vestido verde y en su cabeza una diadema de hojas. Definitivamente, deslumbró.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Cargar más fotos