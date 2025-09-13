¡Que la tradición no se pierda! Trajes típicos también destacaron en los desfiles patrios

El orgullo patrio se llevó en el corazón, pero también en el amor y el empeño con el que cada alumno de los diferentes centros educativos se esforzó para lucir impecable.
Palillonas, pomponeras y bandas resaltan en las fiestas patrias, pero también están aquellos que no se olvidan de la verdadera cultura. Aquí un bello traje amarillo representativo de los garífunas.
La pequeña luce un hermoso maquillaje y en su cabeza unas delicadas flores, pero lo que más llama la atención son las guaras que lleva como aretes.
Otra escuela también incluyó un cuadro de señoritas que portaron hermosas faldas coloridas representativas del folclore.
Los colores le sobraron a esta estudiante, quien también usó un traje típico, en su cabeza lucía un hermoso plumaje azul, amarillo y rojo.
Esta otra pequeña desfiló portando frijoles y maíz, granos básicos que se siembran en Honduras.
Otra pequeñita lució un espectacular vestido con el Escudo Nacional de Honduras pintado en su amplia falda. Ella era la señorita Independencia de su centro educativo.
Los trajes típicos resaltaron en cada centro educativo, recordando a las personas de las zonas rurales.
Otro cuadro incluyó a niños y niñas: ellas con vestidos coloridos en amarillo, verde, rosa y azul; y los jovencitos con pañuelo y sombrero.
La pequeñita también lució un hermoso vestido verde y en su cabeza una diadema de hojas. Definitivamente, deslumbró.