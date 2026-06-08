Tormentas Boris y Cristina: ¿qué riesgo representan para Honduras?

Dos sistemas tropicales han captado la atención de los servicios meteorológicos de la región en las últimas horas. Se trata de las tormentas tropicales Cristina y Boris, fenómenos que se desarrollan en el océano Pacífico y que mantienen bajo monitoreo a varios países de Centroamérica y Norteamérica.
Aunque ambos sistemas se encuentran activos, no representan el mismo nivel de amenaza para Honduras. Mientras Cristina está generando efectos indirectos sobre el territorio nacional, Boris mantiene una trayectoria mucho más alejada y dirigida hacia las costas mexicanas.
Cristina se fortaleció durante este lunes al pasar de depresión tropical a tormenta tropical, lo que llevó a las autoridades hondureñas a emitir una alerta verde preventiva durante 72 horas para nueve departamentos del país.
Las zonas bajo vigilancia son El Paraíso, Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Choluteca y Valle, donde existe la posibilidad de lluvias intensas, crecidas repentinas de ríos, inundaciones y saturación de suelos.
Según los organismos meteorológicos, el sistema se desplaza de forma paralela a la costa pacífica centroamericana, favoreciendo el ingreso de abundante humedad hacia Honduras y otros países de la región.
El principal riesgo asociado a Cristina no son sus vientos, sino la gran cantidad de lluvia que podría dejar durante los próximos días.
Los pronósticos indican acumulados significativos capaces de provocar desbordamientos de quebradas, derrumbes y deslizamientos en zonas vulnerables.
Las autoridades también han advertido sobre un incremento del oleaje en el Golfo de Fonseca. Se prevé que las olas alcancen alturas de hasta seis pies, situación que podría afectar a pescadores artesanales, embarcaciones pequeñas y comunidades costeras del sur hondureño.
El Centro Nacional de Huracanes informó que Cristina presenta vientos máximos sostenidos cercanos a los 75 kilómetros por hora y continúa avanzando frente a las costas centroamericanas, por lo que su evolución es seguida constantemente por los organismos de protección civil.
Los efectos del fenómeno no se limitan a Honduras. Guatemala y El Salvador también mantienen medidas preventivas debido al riesgo de inundaciones y deslizamientos asociados a las lluvias generadas por la tormenta tropical.
En Costa Rica, incluso se reportaron emergencias relacionadas con el fuerte oleaje en el Pacífico, donde equipos de rescate mantienen operativos de búsqueda tras incidentes ocurridos frente a las costas de Guanacaste.
En contraste, la tormenta tropical Boris mantiene una trayectoria diferente. El sistema se formó frente a las costas del Pacífico mexicano y actualmente avanza hacia el estado de Guerrero, donde las autoridades prevén lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado.
De acuerdo con los reportes meteorológicos, Boris se localiza a más de 1,100 kilómetros de Honduras, distancia que impide que sus efectos tengan incidencia directa sobre el territorio nacional.
Las autoridades hondureñas han reiterado que Boris no representa una amenaza para el país en este momento, por lo que toda la atención se concentra en el comportamiento de Cristina y en las precipitaciones que podría generar durante los próximos días.
Ante este panorama, Copeco recomienda a la población asegurar techos y estructuras vulnerables, limpiar cunetas y drenajes, evitar cruzar ríos crecidos y mantenerse atentos únicamente a los boletines emitidos por las instituciones oficiales.
Mientras Boris concentra sus impactos sobre México, Cristina continúa siendo el fenómeno que más preocupa a Honduras debido a la posibilidad de lluvias intensas, inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y condiciones marítimas adversas en el sur del país.