  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

El top 10 de noticias más leídas en Honduras

EL HERALDO le presenta las noticias más leídas de este 2025, reflejando el pulso informativo de Honduras con temas que van desde la compleja elección presidencial y sus repercusiones legales hasta los sucesos que marcaron el año

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 12:27
El top 10 de noticias más leídas en Honduras
1 de 11

Tragedias, corrupción y las elecciones, conozca cuáles fueron las noticias más leídas de este 2025.

 Foto: Imagen creada con IA | Archivo
El top 10 de noticias más leídas en Honduras
2 de 11

1) Resultados en vivo: ¿Quién va ganando las elecciones Honduras 2025 hoy?
El resumen completo en todos los niveles electivos fue llevado en vivo por el equipo de datos de EL HERALDO.

 Foto: Archivo
El top 10 de noticias más leídas en Honduras
3 de 11

2) Luis y Alejandra, pareja que murió en cabaña de Tatumbla
Luis Alonzo Oseguera Betancourth y Nicol Alejandra Figueroa López, una pareja que se preparaba para contraer matrimonio, fue encontrada sin vida en octubre en el interior de una cabaña en Tatumbla, municipio ubicado a unos seis kilómetros de Tegucigalpa. La noticia causó conmoción por las circunstancias tan lamentables.

Foto: Archivo
El top 10 de noticias más leídas en Honduras
4 de 11

3) EN VIVO hoy resultados diputados elecciones Honduras 2025
EL HERALDO publicó gráficos y mapas, con datos actualizados por el Consejo Nacional Electoral, sobre quiénes son los candidatos más votados, el partido al que pertenecen, y, aplicando el cociente electoral, también cómo quedaría integrado el Congreso Nacional para el periodo 2026-2030.

 Foto: Archivo
El top 10 de noticias más leídas en Honduras
5 de 11

4) ¿Quién es Iván Velásquez, representante de Koriun Inversiones?
Iván Abad Velásquez, representante legar nacional de Koriun Inversiones, fue el rostro visible de la empresa en Honduras. Este caso estremeció a Honduras este 2025 luego de que cientos de compatriotas perdieron el fruto de años de esfuerzo en un segundo.

 Foto: Archivo
El top 10 de noticias más leídas en Honduras
6 de 11

5) ¿Cómo puedo ver los resultados de cada candidato presidencial?
A pocas horas de finalizar la jornada maratónica de votaciones en las elecciones generales 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio manera preliminar los resultados del conteo de votos de los candidatos presidenciales. En EH te mostramos paso a paso como verlos, convirtiéndose en una de las noticias más leídas del año.

 Foto: Archivo
El top 10 de noticias más leídas en Honduras
7 de 11

6) ¿Cuál fue la causa de muerte de la presentadora Mayra Tercero?
La causa de muerte de la presentadora de televisión y estudiante de Odontología, Mayra Alejandra Tercero Acosta, fue pancreatitis aguda, lo que concluye que se trató de una causa natural. La información fue proporcionada a EL HERALDO por una fuente ligada a Medicina Forense, ya que los familiares no se han pronunciado al respecto. Mayra Tercero falleció en julio de 2025, causando conmoción en los hondureños.

 Foto: Archivo
El top 10 de noticias más leídas en Honduras
8 de 11

7) ¿Quiénes son y a qué se dedican los hijos de Chespirito?
Roberto Gómez Bolaños tuvo seis hijos con quien compartió grandes momentos de su vida. Cinco de los sus seis hijos nacieron en la década de los 60, excepto por su primogénita que nació en 1959. Roberto Gómez Bolaños mantuvo una estrecha relación con ellos, pese al divorcio de su madre y el repudio de Florinda Meza a ellos.

 Foto: Archivo
El top 10 de noticias más leídas en Honduras
9 de 11

8) ¿Quién es Óscar Ramírez, presunto asesino de María Alemán en SPS?
Óscar Ramírez, un hombre de 28 años cuya vida de lujos, armas y ganado no pasó desapercibida cuando fue capturado por el asesinado de una joven estudiante. Ahora su rostro figura en todos los medios tras el crimen registrado en febrero de este año.

 Foto: Archivo
El top 10 de noticias más leídas en Honduras
10 de 11

9) 20 claves de la derrota de Libre en las elecciones en Honduras
El partido Libertad y Refundación (Libre), que llegó al poder con la ilusión de los hondureños, sufrió una pérdida histórica en las elecciones del 30 de noviembre, pero esa derrota tiene varios rostros que explican ahora una humillante pérdida. Candidata impopular, instrumentalización del poder y el familión fueron hechos que le jugaron en contra a Libre.

 Foto: Archivo
El top 10 de noticias más leídas en Honduras
11 de 11

10) ¿Quién es el hondureño por el cual EE UU agradeció su extradición?
Se trata de uno de los hondureños más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos (ICE), el cual fue detenido por la Policía Nacional el jueves 27 de febrero de 2025 en el departamento de Santa Bárbara. Su nombre es Eswin Mejía, conocido como Edwin F. Mejía, quien era solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos, luego de ser señalado como el responsable de la muerte de una joven estadounidense.

 Foto: Archivo
Cargar más fotos