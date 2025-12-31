El top 10 de noticias más leídas en Honduras

10) ¿Quién es el hondureño por el cual EE UU agradeció su extradición?

Se trata de uno de los hondureños más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos (ICE), el cual fue detenido por la Policía Nacional el jueves 27 de febrero de 2025 en el departamento de Santa Bárbara. Su nombre es Eswin Mejía, conocido como Edwin F. Mejía, quien era solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos, luego de ser señalado como el responsable de la muerte de una joven estadounidense.