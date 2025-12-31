El top 10 de noticias más leídas en Honduras

Tragedias, corrupción y las elecciones, conozca cuáles fueron las noticias más leídas de este 2025.
1) Resultados en vivo: ¿Quién va ganando las elecciones Honduras 2025 hoy?El resumen completo en todos los niveles electivos fue llevado en vivo por el equipo de datos de EL HERALDO.
2) Luis y Alejandra, pareja que murió en cabaña de TatumblaLuis Alonzo Oseguera Betancourth y Nicol Alejandra Figueroa López, una pareja que se preparaba para contraer matrimonio, fue encontrada sin vida en octubre en el interior de una cabaña en Tatumbla, municipio ubicado a unos seis kilómetros de Tegucigalpa. La noticia causó conmoción por las circunstancias tan lamentables.
3) EN VIVO hoy resultados diputados elecciones Honduras 2025EL HERALDO publicó gráficos y mapas, con datos actualizados por el Consejo Nacional Electoral, sobre quiénes son los candidatos más votados, el partido al que pertenecen, y, aplicando el cociente electoral, también cómo quedaría integrado el Congreso Nacional para el periodo 2026-2030.
4) ¿Quién es Iván Velásquez, representante de Koriun Inversiones?Iván Abad Velásquez, representante legar nacional de Koriun Inversiones, fue el rostro visible de la empresa en Honduras. Este caso estremeció a Honduras este 2025 luego de que cientos de compatriotas perdieron el fruto de años de esfuerzo en un segundo.
5) ¿Cómo puedo ver los resultados de cada candidato presidencial?A pocas horas de finalizar la jornada maratónica de votaciones en las elecciones generales 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio manera preliminar los resultados del conteo de votos de los candidatos presidenciales. En EH te mostramos paso a paso como verlos, convirtiéndose en una de las noticias más leídas del año.
6) ¿Cuál fue la causa de muerte de la presentadora Mayra Tercero?La causa de muerte de la presentadora de televisión y estudiante de Odontología, Mayra Alejandra Tercero Acosta, fue pancreatitis aguda, lo que concluye que se trató de una causa natural. La información fue proporcionada a EL HERALDO por una fuente ligada a Medicina Forense, ya que los familiares no se han pronunciado al respecto. Mayra Tercero falleció en julio de 2025, causando conmoción en los hondureños.
7) ¿Quiénes son y a qué se dedican los hijos de Chespirito?Roberto Gómez Bolaños tuvo seis hijos con quien compartió grandes momentos de su vida. Cinco de los sus seis hijos nacieron en la década de los 60, excepto por su primogénita que nació en 1959. Roberto Gómez Bolaños mantuvo una estrecha relación con ellos, pese al divorcio de su madre y el repudio de Florinda Meza a ellos.
8) ¿Quién es Óscar Ramírez, presunto asesino de María Alemán en SPS?Óscar Ramírez, un hombre de 28 años cuya vida de lujos, armas y ganado no pasó desapercibida cuando fue capturado por el asesinado de una joven estudiante. Ahora su rostro figura en todos los medios tras el crimen registrado en febrero de este año.
9) 20 claves de la derrota de Libre en las elecciones en HondurasEl partido Libertad y Refundación (Libre), que llegó al poder con la ilusión de los hondureños, sufrió una pérdida histórica en las elecciones del 30 de noviembre, pero esa derrota tiene varios rostros que explican ahora una humillante pérdida. Candidata impopular, instrumentalización del poder y el familión fueron hechos que le jugaron en contra a Libre.
10) ¿Quién es el hondureño por el cual EE UU agradeció su extradición?Se trata de uno de los hondureños más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos (ICE), el cual fue detenido por la Policía Nacional el jueves 27 de febrero de 2025 en el departamento de Santa Bárbara. Su nombre es Eswin Mejía, conocido como Edwin F. Mejía, quien era solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos, luego de ser señalado como el responsable de la muerte de una joven estadounidense.