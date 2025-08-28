  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

En septiembre estarán en funcionamiento los ascensores del Hospital Escuela

Tras múltiples denuncias y la difusión de videos en los que se observaba a pacientes siendo cargados por las gradas debido a los fallos en los elevadores, las autoridades del Hospital Escuela procedieron a sustituirlos. ¡Así van los avances!.

  • 28 de agosto de 2025 a las 14:55
En septiembre estarán en funcionamiento los ascensores del Hospital Escuela
1 de 12

Luego de las denuncias de varios de familiares de pacientes que tenían que cargar a los enfermos por las gradas del centro asistencial, debido al mal estado de los elevadores, las autoridades iniciaron el proceso para reemplazarlos.

Foto: Cortesía
En septiembre estarán en funcionamiento los ascensores del Hospital Escuela
2 de 12

Las autoridades del Hospital Escuela informaron que durante el mes de septiembre comenzará a funcionar el primero de cuatro elevadores que se están reemplazando.

 Foto: Cortesía
En septiembre estarán en funcionamiento los ascensores del Hospital Escuela
3 de 12

El desmontaje del antiguo elevador concluyó y actualmente se trabaja en la obra civil y el ensamblaje de vigas, se espera tener el primer ascenso en funcionamiento en septiembre.

Foto: Cortesía
En septiembre estarán en funcionamiento los ascensores del Hospital Escuela
4 de 12

Los cuatro ascensores que tiene el principal centro asistencial del país serán reemplazados, mediante un proyecto impulsado por la Secretaría de Salud y apoyado técnicamente por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

 Foto: Cortesía
En septiembre estarán en funcionamiento los ascensores del Hospital Escuela
5 de 12

De acuerdo al cronograma del proyecto establecido por la Secretaría de Salud y UNOPS, a noviembre los cuatro elevadores estarán habilitados.

Foto: Cortesía
En septiembre estarán en funcionamiento los ascensores del Hospital Escuela
6 de 12

Los trabajos de desmontaje del antiguo equipo se realizó en aproximadamente 60 días, indicaron las autoridades hospitalarias.

 Foto: Cortesía
En septiembre estarán en funcionamiento los ascensores del Hospital Escuela
7 de 12

Actualmente se instala el nuevo equipo. En total el proyecto alcanza los 20 millones de lempiras y es financiado con fondos nacionales.

Foto: Cortesía
En septiembre estarán en funcionamiento los ascensores del Hospital Escuela
8 de 12

Hubo varias denuncias del mal funcionamiento de los ascensores, incluso de personas que quedaron atrapadas dentro de ellos. Debido a la falta de mantenimiento uno de los elevadores estuvo sin funcionar por 15 años.

 Foto: Cortesía
En septiembre estarán en funcionamiento los ascensores del Hospital Escuela
9 de 12

Actualmente se trabaja en la obra civil y el ensamblaje de vigas en dos de los cuatro ascensores que se van a reemplazar.

 Foto: Cortesía
En septiembre estarán en funcionamiento los ascensores del Hospital Escuela
10 de 12

Los elevadores del hospital Escuela no han tenido el mantenimiento que se requiere, por lo que constantemente están fallando, dos de ellos se mantuvieron sin funcionar durante varios meses; actualmente solo uno está en funcionamiento.

 Foto: Cortesía
En septiembre estarán en funcionamiento los ascensores del Hospital Escuela
11 de 12

En los últimos meses el personal del hospital Escuela y familiares tenían que cargar a los pacientes por las gradas para trasladarlos de un lugar a otro.

 Foto: Cortesía
En septiembre estarán en funcionamiento los ascensores del Hospital Escuela
12 de 12

En los últimos meses los hondureños que llegan a diario en busca de atención al centro asistencial denunciaron el mal estado de los elevadores.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos