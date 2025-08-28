En septiembre estarán en funcionamiento los ascensores del Hospital Escuela

Luego de las denuncias de varios de familiares de pacientes que tenían que cargar a los enfermos por las gradas del centro asistencial, debido al mal estado de los elevadores, las autoridades iniciaron el proceso para reemplazarlos.
Las autoridades del Hospital Escuela informaron que durante el mes de septiembre comenzará a funcionar el primero de cuatro elevadores que se están reemplazando.
El desmontaje del antiguo elevador concluyó y actualmente se trabaja en la obra civil y el ensamblaje de vigas, se espera tener el primer ascenso en funcionamiento en septiembre.
Los cuatro ascensores que tiene el principal centro asistencial del país serán reemplazados, mediante un proyecto impulsado por la Secretaría de Salud y apoyado técnicamente por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
De acuerdo al cronograma del proyecto establecido por la Secretaría de Salud y UNOPS, a noviembre los cuatro elevadores estarán habilitados.
Los trabajos de desmontaje del antiguo equipo se realizó en aproximadamente 60 días, indicaron las autoridades hospitalarias.
Actualmente se instala el nuevo equipo. En total el proyecto alcanza los 20 millones de lempiras y es financiado con fondos nacionales.
Hubo varias denuncias del mal funcionamiento de los ascensores, incluso de personas que quedaron atrapadas dentro de ellos. Debido a la falta de mantenimiento uno de los elevadores estuvo sin funcionar por 15 años.
Los elevadores del hospital Escuela no han tenido el mantenimiento que se requiere, por lo que constantemente están fallando, dos de ellos se mantuvieron sin funcionar durante varios meses; actualmente solo uno está en funcionamiento.
En los últimos meses el personal del hospital Escuela y familiares tenían que cargar a los pacientes por las gradas para trasladarlos de un lugar a otro.
