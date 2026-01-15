San Pedro Sula inaugura comedor infantil municipal que atiende a más de 100 niños

El comedor funciona en el barrio Las Palmas, en las antiguas instalaciones del Centro Técnico Sampedrano, donde se realizaron trabajos de rehabilitación, incluyendo el módulo de baños y áreas destinadas a la formación en hábitos de higiene y atención integral.
Como parte del programa, la municipalidad acondicionó un bus municipal que recorre distintos puntos de la ciudad para trasladar a niños en situación de mendicidad, así como a sus familias, desde semáforos y calles hasta el comedor.
El servicio operará de lunes a viernes, brindando almuerzo y merienda.
La iniciativa cuenta con el resguardo de la Policía Municipal, que acompaña los recorridos del bus, y se apoya en un censo previo realizado en las calles de San Pedro Sula para identificar a los menores beneficiarios.
Además, se han ejecutado acciones complementarias como la entrega de víveres a familias, la inscripción de menores en el Registro Nacional de las Personas (Registro Nacional de las Personas) y la implementación de programas de atención integral.
Durante el acto inaugural, el alcalde Roberto Contreras destacó que el comedor forma parte de una estrategia municipal orientada a prevenir la explotación infantil y a ofrecer un entorno seguro para la niñez.
El proyecto será administrado por la organización Ecosocial, en coordinación con la empresa privada, que contribuirá con la dotación de alimentos.
Las autoridades municipales indicaron que, además de la alimentación diaria, el programa busca contribuir a la formación progresiva de los menores, promoviendo valores, cuidado personal y acceso a servicios básicos, como parte de un enfoque integral de protección a la niñez.
El programa incluye alimentación, transporte en bus municipal, resguardo policial y acciones complementarias como inscripción en el RNP y entrega de víveres a familias.