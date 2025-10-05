Salvador Nasralla lidera caravana en bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa

El aspirante liberal saludó desde su vehículo a los asistentes que llenaron las calles de la capital, ondeando banderas rojo, blanco y rojo durante la movilización política.
Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, encabezó este domingo la denominada “caravana del triunfo” en Tegucigalpa, donde decenas de simpatizantes lo acompañaron en su recorrido por el bulevar Fuerzas Armadas.
La caravana se desplazó por el bulevar Fuerzas Armadas, aprovechando que las calles de Tegucigalpa registran poco tráfico en el último día del Feriado Morazánico.
“Tegucigalpa se viste de rojo, blanco y rojo con la caravana del triunfo”, expresó Salvador Nasralla, al destacar la concurrida actividad de seguidores en el evento.
Nasralla encabezó el recorrido junto a dirigentes liberales, como su candidato a alcalde de Tegucigalpa, Eliseo Castro, quienes avanzaron por distintos tramos del bulevar en medio de canciones y vítores de simpatizantes.
Vehículos adornados con banderas y mensajes de apoyo siguieron al líder liberal, quien se dirigió a sus simpatizantes desde el techo de una camioneta.
“Esta es la caravana del triunfo”, insistió Salvador Nasralla, al resaltar el entusiasmo que mostraron los asistentes durante el trayecto por la capital.
El bulevar Fuerzas Armadas se llenó de banderas liberales y bocinazos, mientras el presidenciable saludaba y agradecía a simpatizantes por su presencia.
La "caravana del triunfo” marcó una de las principales actividades del aspirante presidencial en Tegucigalpa durante el asueto, donde prometió continuar llevando su mensaje por todo el país.
El candidato del Partido Liberal recorre la capital rodeado de banderas y pancartas, en un ambiente de entusiasmo y música durante la caravana.
Salvador Nasralla levanta la mano en señal de agradecimiento, mientras los simpatizantes liberales corean su nombre a lo largo del bulevar Fuerzas Armadas.
Vecinos de algunas colonias, como la Betania, salieron a las aceras para mostrar su respaldo durante el paso de la caravana.
Desde vehículos y motocicletas, simpatizantes liberales acompañaron el recorrido, ondeando los colores rojo, blanco y rojo que identifican al Partido Liberal.