Salomón Salguero, veterano periodista y testigo de la guerra del 69, fallece a los 83 años

Un dato que llamó la atención durante la entrevista en 2019, es que salió a cubrir la guerra vestido con saco y corbata. "La costumbre en la capital era andar de traje, entonces yo me fui con saco y corbata a cubrir la guerra del 69; de los periodistas nacionales solo yo andaba así porque los extranjeros sí vestían de traje. Mire, yo andaba catrín en plena guerra".