Salomón Salguero, veterano periodista y testigo de la guerra del 69, fallece a los 83 años

Salomón Salguero Banegas, nacido en Sulaco, Yoro, en 1942, falleció este miércoles a los 83 años, dejando un legado imborrable en el periodismo hondureño. Fue testigo de uno de los episodios más duros en la historia de Honduras: la guerra del 69 con El Salvador, también llamada "la guerra del futbol".
Desde muy joven, Salguero desarrolló una vocación por comunicar la realidad, lo que lo llevó a convertirse en uno de los periodistas más queridos y respetados del gremio.
Su participación en la cobertura de la guerra del 69 fue uno de los capítulos más destacados de su trayectoria. En una entrevista con EL HERALDO en 2019, recordó las circunstancias que atravesó durante el conflicto, en la frontera entre Honduras y El Salvador.
“Estuve como una semana en la frontera cubriendo la guerra del 69 entre Honduras y El Salvador”, afirmó Salguero, quien en ese momento narró la experiencia de estar en medio de tiroteos y la tensión del momento.
El destacado periodista reveló que no sintió miedo, a pesar del peligro. "Cuando uno anda en eso allí se le engrifan los pelos, pero agarra coraje. Cuando uno anda en esos casos, anda a cuenta de todo, decidido”.
Un dato que llamó la atención durante la entrevista en 2019, es que salió a cubrir la guerra vestido con saco y corbata. "La costumbre en la capital era andar de traje, entonces yo me fui con saco y corbata a cubrir la guerra del 69; de los periodistas nacionales solo yo andaba así porque los extranjeros sí vestían de traje. Mire, yo andaba catrín en plena guerra".
Ese mismo año, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) le otorgó el premio Álvaro Contreras, destacando su trayectoria periodística.
"Es una satisfacción enorme porque estos premios son muy codiciados. Yo no lo esperaba ni por cerca, ni lo había pedido. El premio mío es más del pueblo, hay gente que me ha dicho: “Ya era hora que se lo dieran”", expresó en ese momento.
Tras su fallecimiento, el gremio periodístico ha expresado su pesar. El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) calificó su partida como una pérdida irreparable para el periodismo de Honduras.
El expresidente del CPH, Dagoberto Rodríguez, destacó el carácter humano y profesional de Salguero. “Hoy el periodismo hondureño está de luto.Ha partido a la casa de nuestro Dios un talentoso periodista, un ser humano extraordinario, un padre ejemplar, un amigo leal y gremialista comprometido: el poeta Salomón Salguero. Hasta pronto, amigo; tu legado perdurará siempre”, escribió en sus redes sociales.
Familiares, amigos y colegas de Salguero, lamentan su fallecimiento. Lo recuerdan como un ejemplo de dedicación por informar, dejando un legado en el periodismo hondureño.
Comunicadores de diversos medios continúan expresando su pesar a través de redes sociales por la muerte del poeta del periodismo hondureño.
"Hasta luego, poeta. Gracias por todo tu cariño y motivación a mi carrera. Me enseñaste a no rendirme. Descanse en paz. Resignación cristiana a su familia". "Decano periodista, emblemático reportero, descanse en paz", son algunos de los cometarios que se leen en redes sociales.
"Que en paz descanse el Poeta Salguero. Un gran ser humano y periodista admirable". "Nuestro querido Comandante, nunca lo olvidaremos", agregaron otros usuarios en redes, lamentando el deceso del reconocido periodista hondureño.