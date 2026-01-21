Estos son los rostros de los presidentes del CN durante la era democrática

Desde el inicio de la era democrática en Honduras, alrededor de 11 figuras políticas han ocupado la presidencia del Congreso Nacional (CN). A continuación, un recuento de quiénes han dirigido el Poder Legislativo.
José Efraín Bu Girón fue presidente del Congreso Nacional durante el período 1982-1986. Previamente, se desempeñó como diputado y participó en asambleas constituyentes.
Carlos Orbín Montoya asumió la presidencia del Legislativo entre 1986 y 1990. Además, ocupó cargos como secretario de la Asamblea Nacional Constituyente, vicepresidente del Congreso Nacional y presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, entre otros.
Rodolfo Irías Navas presidió el Congreso Nacional durante el período 1990-1994. Antes de ello, fue diputado propietario por el departamento de Atlántida.
Carlos Roberto Flores Facussé estuvo al frente del Congreso entre 1994 y 1998. Posteriormente, fue electo presidente de la República y gobernó Honduras desde 1998 hasta el 27 de enero de 2002.
Rafael Pineda Ponce asumió la presidencia del Congreso en 1998 y la dejó el 25 de enero de 2002. Fue líder del Partido Liberal de Honduras y también se desempeñó como ministro de Educación.
Porfirio Lobo Sosa presidió el Congreso Nacional entre 2002 y 2006. Más adelante, fue electo presidente de la República, cargo que ocupó de 2010 a 2014.
Roberto Micheletti Bain estuvo al frente del Legislativo entre 2006 y 2009, año en que dejó el cargo para asumir como presidente de la República por un período de seis meses.
Durante ese tiempo, José Alfredo Saavedra asumió la presidencia del Congreso Nacional de forma interina, mientras Micheletti ejercía el Poder Ejecutivo.
Mauricio Oliva Herrera presidió el Congreso Nacional desde 2014 hasta el 25 de enero de 2022, manteniéndose en el cargo durante dos períodos consecutivos. Antes de ello, ya había ejercido como diputado.
Finalmente, Luis Redondo asumió la presidencia del Congreso Nacional desde 2022 hasta 2026. Hasta el momento, aún no se ha definido quién ocupará el cargo para el período 2026-2030.