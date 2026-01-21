  1. Inicio
Estos son los rostros de los presidentes del CN durante la era democrática

Desde José Bu, hasta Luis Redondo. Al menos 11 figuras de la política han ocupado el cargo de la presidencia del Congreso Nacional (CN) desde que comenzó la era democrática

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 15:09
Estos son los rostros de los presidentes del CN durante la era democrática
1 de 11

Desde el inicio de la era democrática en Honduras, alrededor de 11 figuras políticas han ocupado la presidencia del Congreso Nacional (CN). A continuación, un recuento de quiénes han dirigido el Poder Legislativo.

 Foto: Cortesía
Estos son los rostros de los presidentes del CN durante la era democrática
2 de 11

José Efraín Bu Girón fue presidente del Congreso Nacional durante el período 1982-1986. Previamente, se desempeñó como diputado y participó en asambleas constituyentes.

 Foto: Cortesía
Estos son los rostros de los presidentes del CN durante la era democrática
3 de 11

Carlos Orbín Montoya asumió la presidencia del Legislativo entre 1986 y 1990. Además, ocupó cargos como secretario de la Asamblea Nacional Constituyente, vicepresidente del Congreso Nacional y presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, entre otros.

 Foto: Cortesía
Estos son los rostros de los presidentes del CN durante la era democrática
4 de 11

Rodolfo Irías Navas presidió el Congreso Nacional durante el período 1990-1994. Antes de ello, fue diputado propietario por el departamento de Atlántida.

 Foto: Cortesía
Estos son los rostros de los presidentes del CN durante la era democrática
5 de 11

Carlos Roberto Flores Facussé estuvo al frente del Congreso entre 1994 y 1998. Posteriormente, fue electo presidente de la República y gobernó Honduras desde 1998 hasta el 27 de enero de 2002.

 Foto: Cortesía
Estos son los rostros de los presidentes del CN durante la era democrática
6 de 11

Rafael Pineda Ponce asumió la presidencia del Congreso en 1998 y la dejó el 25 de enero de 2002. Fue líder del Partido Liberal de Honduras y también se desempeñó como ministro de Educación.

 Foto: Cortesía
Estos son los rostros de los presidentes del CN durante la era democrática
7 de 11

Porfirio Lobo Sosa presidió el Congreso Nacional entre 2002 y 2006. Más adelante, fue electo presidente de la República, cargo que ocupó de 2010 a 2014.

 Foto: Cortesía
Estos son los rostros de los presidentes del CN durante la era democrática
8 de 11

Roberto Micheletti Bain estuvo al frente del Legislativo entre 2006 y 2009, año en que dejó el cargo para asumir como presidente de la República por un período de seis meses.

 Foto: Cortesía
Estos son los rostros de los presidentes del CN durante la era democrática
9 de 11

Durante ese tiempo, José Alfredo Saavedra asumió la presidencia del Congreso Nacional de forma interina, mientras Micheletti ejercía el Poder Ejecutivo.

 Foto: Cortesía
Estos son los rostros de los presidentes del CN durante la era democrática
10 de 11

Mauricio Oliva Herrera presidió el Congreso Nacional desde 2014 hasta el 25 de enero de 2022, manteniéndose en el cargo durante dos períodos consecutivos. Antes de ello, ya había ejercido como diputado.

 Foto: Cortesía
Estos son los rostros de los presidentes del CN durante la era democrática
11 de 11

Finalmente, Luis Redondo asumió la presidencia del Congreso Nacional desde 2022 hasta 2026. Hasta el momento, aún no se ha definido quién ocupará el cargo para el período 2026-2030.

 Foto: Cortesía
