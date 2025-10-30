Revelan la última petición de Ramón Matta Ballesteros previo a morir en la cárcel en EE UU

Matta estuvo vinculado por la conspiración para secuestrar, torturar y asesinar al agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique “Kiki” Camarena en 1985, en Guadalajara, México y, aunque no fue señalado como autor directo, los fiscales lo acusaron de facilitar el traslado de personas involucradas en el crimen y de colaborar con operaciones del cártel mexicano.