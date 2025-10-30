Revelan la última petición de Ramón Matta Ballesteros previo a morir en la cárcel en EE UU

Abogados de Juan Ramón Matta Ballesteros revelaron la última petición del narco hondureño previo a morir en la cárcel en Estados Unidos. Según explicaron, la petición fue negada y lamentaron la decisión. Esto es lo que informaron.
Juan Ramón Matta Ballesteros falleció este jueves 30 de octubre de 2025, a los 80 años de edad, tras varias complicaciones de salud en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, según lo confirmó su representante legal, Marlon Duarte.
Matta Ballesteros padecía de insuficiencia cardíaca congestiva, demencia tipo Alzheimer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), ceguera en un ojo debido a degeneración macular, úlceras sacras avanzadas con infección ósea y también se conoció que padecía de cáncer de próstata en etapa avanzada.
Fue hallado culpable en 1990 por un tribunal de Estados Unidos de siete cargos relacionados con conspiración, posesión y distribución de narcóticos, así como dirección de una empresa criminal.
Nacido el 12 de enero de 1945 en Tegucigalpa, fue considerado uno de los narcotraficantes más peligrosos en América Latina durante las décadas de 1970 y 1980, siendo señalado por las autoridades estadounidenses como una pieza clave en las rutas de transporte de cocaína desde Sudamérica hacia Norteamérica, utilizando Centroamérica como corredor estratégico.
Óscar Cálix, abogado de Matta Ballesteros, reveló cuál fue la última petición en la cárcel del hondureño previo a fallecer: "Venir a Honduras, conocer a sus nietos y pasar sus últimos días con sus hijos", indico Cálix en HCH.
El profesional del derecho añadió: "Nos pedían documentos apostillados cuando ya lo habíamos hecho para que accedieran a la solicitud y esos documentos justamente llegaron hoy a Estados Unidos, pero ya fue demasiado tarde".
"Él tenía el sueño de volver a Honduras y ya se están haciendo las diligencias para ser enterrado junto a su madre", concluyó el abogado.
Matta estuvo vinculado por la conspiración para secuestrar, torturar y asesinar al agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique “Kiki” Camarena en 1985, en Guadalajara, México y, aunque no fue señalado como autor directo, los fiscales lo acusaron de facilitar el traslado de personas involucradas en el crimen y de colaborar con operaciones del cártel mexicano.
Fue capturado el 5 de abril de 1988 en Tegucigalpa, en una operación conjunta entre autoridades hondureñas y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Además, fue trasladado extrajudicialmente a República Dominicana y posteriormente entregado a autoridades estadounidenses sin orden judicial ni proceso formal de extradición.