Ni radiografías, ni yesos: Francis Espinal denuncia impotente la falta de insumos en el IHSS

La periodista Francis Espinal, denunció en sus redes sociales haber vivido en carne propia la falta de insumos que existe en el IHSS, pese a las deducciones mensuales que sufren los afiliados

  • 10 de noviembre de 2025 a las 11:38
La periodista Francis Espinal denunció a través de sus redes sociales la falta de insumos que actualmente enfrenta el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

“Mi hija se cayó y se fracturó el codo. El papá la llevó al Seguro y yo llegué después, luego de salir de trabajar. Fuimos a hacerle las radiografías, pero nos dijeron que continúan sin placas”, expresó la comunicadora.

Agregó, con evidente indignación, que “uno tiene que tomarle una foto al examen con el teléfono para luego mostrársela al doctor”.

Según relató, los médicos también se mostraron inconformes con tener que revisar las radiografías a través de fotografías en un celular.

“El mismo doctor me dijo que no podían seguir así, porque eso puede provocar errores, ya que no se observan claramente las radiografías”, afirmó Espinal.

Para colmo, al finalizar la consulta, el médico le informó que desde hace dos semanas no cuentan con yeso disponible, por lo que debía comprar el insumo por su cuenta.

La periodista cuestionó la situación del IHSS, señalando que “mes a mes el cobro no deja de realizarse”.

“La pregunta es: ¿de qué sirvió la Junta Interventora? ¿Hizo algo? ¿Funcionó para algo?”, reclamó.

Espinal concluyó haciendo un llamado a las autoridades al manifestar que “el sistema de salud necesita una mejora urgente”.

“Necesitamos gobiernos que de verdad se preocupen por garantizar los insumos para que el personal de salud pueda trabajar de la mejor manera y atender adecuadamente a los pacientes”, finalizó.

