¿Quiénes son los 45 candidatos a diputados que integran la papeleta por Santa Bárbara?

Los cinco partidos en contienda en estas elecciones generales 2025 buscan colocar a sus aspirantes a diputados en el Congreso Nacional. En el departamento de Santa Bárbara, 45 rostros se postulan por una curul. Conozca quiénes son.
Comenzando con el Partido Democracia Cristiana, están Donal Reyes, Liliam Orellana, Elmes Enamorado, Dina Rogel, Donaldo Pineda, de la casilla 1 a la 5.
Le siguen Mayra Bardales, Elvis Mejía, Ángela Castellanos y Benigno Castellanos, de la casilla 6 a la 9.
Con Libertad y Refundación (Libre) destacan Edgardo Casaña, Luz Angélica Smith, Sergio Castellanos y Cristian de Jesús Hernández, quienes aspiran ampliar su estancia en el parlamento hondureño.
Smith Mejía es diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), representante por el departamento de Santa Bárbara, y actualmente ocupa el cargo de secretaria del Congreso Nacional.
En las casillas 15 a la 18 están Eunice Ramírez, Ángel Reyes, Germán Altamirano (también buscando la reeleción) y Aylin Tejada.
Con el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-Sd) participan Gledis García, María Mejía, Julio Nolasco, Gloria Hernández y Mainor Trochez.
Alma García, Nelson Castellanos, Narcisa Caballero y José Martínez ocupan la casilla 24 hasta la 27 con el Pinu.
Ramón Enamorado, José Rolando Sabillón, Sandra Mancía, Nixon Leiva y José Benigno Pineda van con el Partido Liberal por el departamento de Santa Bárbara.
De la casilla 33 hasta la 36 también la planilla liberal figuran Pablo Bardales, Teodolinda Anderson, Emilson Borjas y Jorge Paredes.
Mario Reyes,; Mario Pérez y Marcos Paz en busca de la reelección; María Sandres y Miriam Villanueva van desde la casilla 37 hasta la 41 por el Partido Nacional.
De igual forma, los cuatro candidatos nacionalists restante abarcan desde la casilla 42 hasta la 45 con Héctor Perdomo, Carmen Hernández, Kellyn Enamorado y Kristo Mejía.