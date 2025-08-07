¿Quiénes son los asesores nacionales y extranjeros de Xiomara Castro?

Rafael Correa, expresidente de Ecuador, ha sido asesor del gobierno en materia económica. En su momento, Yani Rosenthal, expresidente del Partido Liberal, aseguró que Correa ayudó a hacer el proyecto de Ley de Justicia Tributaria. En marzo de 2022, durante una visita, Correa reconoció que el gobierno se hizo cargo de sus gastos y ayudaría a la gestión de Castro. EL HERALDO en diversas oportunidades ha hecho solicitudes de información sobre honorarios hacia él, sin obtener respuesta.