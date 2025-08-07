¿Quiénes son los asesores nacionales y extranjeros de Xiomara Castro?

¿Quiénes son los asesores nacionales y extranjeros del gobierno de Xiomara Castro? En su administración ha contado con acompañamiento en diversas áreas hasta de expresidentes de América Latina.
Xiomara Castro se convirtió en la primera mujer presidente de Honduras tras ganar las elecciones de 2021. Luego de tomar posesión sumó asesores hondureños y extranjeros, aunque en Casa Presidencial hay opacidad en el tema.
El principal asesor del gobierno es el expresidente Manuel Zelaya Rosales, asegurando en muchas oportunidades que hace esta labor sin cobrar un tan solo lempira.
El exministro Enrique Flores Lanza es otro asesor, en su caso en el área legal. En junio del 2022, dijo a EL HERALDO que “yo estoy nombrado como asesor presidencial de Xiomara Castro y me desempeño con mi compañero de lucha y también asesor Manuel Zelaya”.
El dominicano Federico Vidal es uno de los asesores internacionales que tiene el gobierno. Él brindó ideas a Libre durante campaña, como hacer viral las frases "Fuera JOH" y "Se van". Reside en territorio hondureño y no hay información sobre su salario.
Rafael Correa, expresidente de Ecuador, ha sido asesor del gobierno en materia económica. En su momento, Yani Rosenthal, expresidente del Partido Liberal, aseguró que Correa ayudó a hacer el proyecto de Ley de Justicia Tributaria. En marzo de 2022, durante una visita, Correa reconoció que el gobierno se hizo cargo de sus gastos y ayudaría a la gestión de Castro. EL HERALDO en diversas oportunidades ha hecho solicitudes de información sobre honorarios hacia él, sin obtener respuesta.
Hugo Llorens, exembajador de Estados Unidos en Honduras, es otra persona que ha trabajado de cerca con el gobierno y en su caso, mediante una empresa que ha hecho lobby en Washington. Él tiene una empresa que diseña estrategias sobre lobismo y ha cobrado por prestación de servicios.
Milton Benítez, conocido como "El Perro Amarillo", se desempeña como ministro asesor en materia de comunicaciones; ayudando a crear estrategias de comunicación del gobierno, aunque sin nulo peso en toma de decisiones.
Gilberto Ríos, conocido como "El Grillo", ha fungido como asesor en materia de comunicaciones y actualmente conserva este cargo. Según dijo recientemente a EL HERALDO, no cobra por su asesoramiento en comunicaciones.
Dentro de los portales de transparencia de Casa Presidencial no aparecen los salarios de los asesores, salvo el de Benítez que cobra 109 mil lempiras mensuales.