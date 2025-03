¿Quién es Roberto Viciano, exasesor de Hugo Chávez que se reunió con funcionarios de Honduras?

Otra reunión que sostuvo fue con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando. "No sé si es asesor o no es asesor de Hugo Chávez, porque eso a mí no me consta, pero sí les puedo decir que mi trato fue específicamente para tratar cursos para capacitación", afirmó Rebeca Ráquel Obando.